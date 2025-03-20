劉慕裳設計腕錶idea多多　拍廣告唔害羞：同你哋講嘢緊張啲

香港空手道選手劉慕裳與美國空手道選手托理斯（Ariel Torres）一同為陀飛輪腕錶品牌拍攝宣傳照，劉慕裳接受傳媒訪問時都略為緊張。提到今次的腕錶劉慕裳亦有份設計，被問到靈感從何而來，她指靈感是來自訓練：「入面有講到其實我過去嗰兩年嘅練習點樣去克服我自己嘅障礙，點樣去日夜咁樣奮鬥。」劉慕裳透露手錶加入了很多空手道的元素：「咁呢隻錶係講述我自己嘅故事。」

香港空手道選手劉慕裳與美國空手道選手托理斯（Ariel Torres）一同為陀飛輪腕錶品牌拍攝宣傳照。(葉志明 攝)

陀飛輪腕錶品牌老闆沈慧林（中間）。(葉志明 攝)

劉慕裳被問到既要訓練又要設計，到底時間怎樣分配時，而且在設計時，是否有靈感就馬上記下還是早就已經有設計藍本。她笑指只是提供構思：「有設計team去設計呢隻錶，我點樣去平衡時間，我其實都係一路諗我過去。雖然過去兩年的體會很大同感受很深，點樣去由奧運，然後繼續keep住一個高水平嘅訓練表現。」她更指當時亦在想自己由十一歲開始打空手道的初心是什麼：「所以其實入面都擺咗一啲元素，如果話我第一日踏入道場，我接觸嘅係乜嘢？其實係個木地板，而個木地板其實係好多story。」

劉慕裳笑指只是提供idea然後有設計team去做。(葉志明 攝)

劉慕裳笑指拍宣傳照時並不緊張，反而是被訪的時候很緊張：「同你哋講嘢緊張！」而主意多多的她都表示手錶不夠放，所以要找最重點、最想表達的信息。