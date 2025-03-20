傅穎開腔談缺席鄧麗欣個唱自言沒討厭的人　終極回應合體可能性

鄧麗欣日前舉行《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》，尾場以Cookies 7人合體唱出經典歌曲《心急人上》再加《Forever Friends》，勾起大家集體回憶，不過就傅穎（新名傅寶誼 / Theresa）缺席一事，網民連日來議論紛紛，令Cookies當年的不和傳聞再次成為熱話。

日前Cookies其中七位成員，在鄧麗欣演唱會上合體，成為全港熱話！（資料圖片/葉志明攝）

（左起）何綺玲Elaine、區文詩Angela、吳雨霏Kary、鄧麗欣Stephy、楊愛瑾Miki、陳素瑩Gloria及馬思恆Helena，不過就缺少傅穎Theresa及蒲茜兒Serena。（資料圖片/葉志明攝）

其後，有網民在社交平台post出傅穎在內地社交平台直播的片段，片中傅穎哭著地說：「在互聯網，大部分喜歡留言的都是鍵盤俠」，疑似回應被指沒出席鄧麗欣演唱會的爭議。而鄧麗欣也表示每位成員她都有邀請。事實上，在2020年的時候，鄧麗欣與傅穎同場觀看鄭秀文演唱會後，二人已互相關注對方社交平台。鄧麗欣接受電台訪問時，也坦承與對方和好，今次鄧麗欣開騷，傅穎亦有送上花籃支持。但就有網民在社交平台爆料指：「事實係Theresa係有受邀，只係因為某啲人、某啲事導致Theresa最後冇去到現場支持。」

傅穎缺席鄧麗欣演唱會引網民狂話，日前拍片哭訴疑似回應事件。（影片截圖）

有網民在社交平台爆料指：「事實係Theresa係有受邀，只係因為某啲人、某啲事導致Theresa最後冇去到現場支持。」（網上截圖）

隨後有網民在社交平台詳細列出鄧麗欣和傅穎不和事件始末，將矛頭直指隊中有「茶水間KOL」之稱的成員區文詩身上，暗指她當年曾在鄧麗欣和傅穎之間挑撥離間，甚至玩杯葛、造謠，玩小圈子，導致兩位昔日的最好朋友，變成最熟悉的陌生人。就連傅穎早幾年同楊愛瑾吃了餐飯，該成員都立即取消追蹤楊愛瑾，所以傅穎沒有「歸隊」都是可理解。

Cookies是不少人的集體回憶。（資料圖片）

後來因公司人事變動，Cookies出道一年成員則由9人裁減至4人，留下鄧麗欣、楊愛瑾、傅穎以及吳雨霏。（VCG）

組合Cookies不和傳聞多多，由9人組合，之後只有鄧麗欣（Stephy）、傅穎（Theresa）、吳雨霏（Kary）及楊愛瑾（Miki）留下成為4人組合，但最終也正式拆夥，獨立發展。（區文詩微博）

有網民詳細列出鄧麗欣和傅穎不和事件始末，將矛頭指向區文詩。（小紅書@曲奇餅）

而傅穎近日開直播時，面對網民質疑她「格局小」、「為什麼不去演唱會」，傅穎笑住大方回應：「當然我們現在都一把年紀，對吧，我們都是成年人，我們做的每一項決定都有自己的理由，但是呢，你可以放心，就是你姐姐我，心裡面沒有討厭的人，所以這一點你們可以放心，我並不是說我要討厭誰誰誰，我就怎麼怎麼樣，雖然我的心只有拳頭那麼小，但同時我也有非常大的心胸，真的不需要擔心我這一點。」

鄧麗欣和傅穎曾是好姊妹。（視覺中國）

後來卻變了死敵。（視覺中國）

傅穎近日開直播時，面對網民質疑她「格局小」、「為什麼不去演唱會」，傅穎大方回應。（影片截圖）

傅穎自言心裡面沒有討厭的人。（影片截圖）

傅穎更幽默表示，大家看不到「合體」也挺好，代表可以繼續期盼，「總有一天可能會有合體的情況。如果我在那裡已經合體了，你們都沒有自己的夢想了，人沒有夢想會像一條鹹魚，那我要讓你們繼續有跳動的心，還是可以有一個期盼的，人沒有希望就真的太慘了。」傅穎又表示這個世界有那麼多的人，不能強求每個人都喜歡她。網民大讚傅穎情商高，人也變成熟了，期待有一日「四餅」合體。

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）