黃金綠葉教冧妻招數被取笑求生慾強　曾指太太當年瞎了才嫁給他

現年75歲、人稱「Benz雄」的許紹雄，在娛樂圈打滾超過半世紀，拍過多套膾炙人口影視作品，最厲害是他每個時期都有代表作，包括劇集：《新紮師兄》的「舅父冬」、《My盛Lady》的「香善男」、《使徒行者》的「歡喜哥」；電影則有：《暗戰》的「黃啟法」和《新紮師妹》的「方鍾Sir」等，陪伴著幾代人的成長。雖然通通都是配角，但每個角色許紹雄都演得入型入格，被觀眾激讚為「比花還出色耀眼的綠葉」。而許紹雄不僅以精湛演技深受觀眾喜愛，私底下更是圈內公認的好爸爸、好老公。近日許紹雄就在社交平台分享他的「冧妻招數」，但竟被網民笑他「求生慾強」，究竟是因為何事呢？

許紹雄出名好戲，曾憑《使徒行者》飾演「歡喜哥」一角，贏得「最受歡迎電視男角色」，將其事業登上高峰。（視覺中國）

許紹雄當年憑《暗戰》裡飾演膽小怕事的「黃啟發」，獲提名香港電影金像獎「最佳男配角」。（《暗戰》截圖）

許紹雄憑《新紮師兄》中「舅父冬」一角成功入屋，劇中飾演梁朝偉舅父的他，大讚對方非常勤力。（《新紮師兄》截圖）

除了繼續有參與影視作品演出外，最近許紹雄也跟上潮流步伐，積極經營社交平台，與粉絲分享生活點滴。早前他找來天后楊千嬅拍片，示範教寫「楊千FA」，令楊千嬅即時爆笑，而這對《新紮師妹》組合合體，隨即勾起網民集體回應，引起極大討論度。而近日，許紹雄又搞搞新意思，拍短片分享自己的人生觀，其中一條就是：「任何時候都不要反駁老婆」。

許紹雄最近積極經營社交平台。（影片截圖）

許紹雄找來天后楊千嬅拍片，示範教寫「楊千FA」，這對《新紮師妹》組合合體，隨即勾起網民集體回應

勾起網民集體回憶。（《新紮師妹》劇照）

片中許紹雄貫徹一向風趣幽默的作風，提醒男士們要懂得「識時務」，他表示：「記住呀，任何時候都唔好同你老婆駁嘴呀。除非呢，佢話：『哎呀，近排又肥咗喎，你話係咪？』呢個時候你一定反駁佢：『唔係呀嘛，點解我唔覺嘅！』」影片一出，隨即引來大批網民熱議，紛紛留言：「好有道理」、「怕老婆會發達」、「可以啵嘴唔可以駁嘴」；又笑指他「雄哥 好強的求生慾」。

許紹雄拍片教冧妻招數。（小紅書截圖）

任何時候都唔好同你老婆駁嘴。（小紅書截圖）

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片段展現了許紹雄對太太的愛，兩人92年結婚，至今依舊甜蜜如初，恩愛程度令人羨慕。許紹雄曾在接受《香港01》專訪時分享兩夫妻的愛情故事，稱當年到新加坡登台，經朋友介紹而認識太太，被對方的靚樣吸引住，於是主動展開追求：「是…是很靚女的！（你覺自己有何吸引到對方？）我想是她運氣不夠，瞎了，哈哈。」至於結婚多年，對住太太會否有浪漫一臉？許紹雄笑說：「沒有，我的缺點就是不懂去𠱁人。」不過他亦言能維繫30多年的婚姻，互相遷就很重要。

許紹雄曾在接受《香港01》專訪時分享兩夫妻的愛情故事。（資料圖片/葉志明攝）

視女兒為掌上明珠的許紹雄直言極少鬧女兒，通常都是太太做「醜人」，他做「好人」。（IG@benz_hui）

許紹雄稱與太太結婚多年，互相遷就很重要，他也認為兩人由一出生素未謀面到認識，再到結婚走在一起，都是上天早已安排好。（IG@benz_hui）

另，當年太太嫁給許紹雄時已經有個幾歲的小朋友，但許紹雄不但不介意，多年來更對繼子視如己出：「我們現在兩父子都很談得來，雖然他現在在澳洲，但都經常打電話回來。（當初會否有隔膜？）不知道為什麽，真的沒有。（沒有介意？）有什麼好介意，你要是介意就不要喜歡人，思想不要那麼古老。而且我們（與繼子關係）真的挺好，沒有人叫他，他自動叫我做『老竇』的。」

許紹雄對繼子（右一）視如己出，一家人感情要好。（IG@benz_hui）