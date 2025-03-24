Tiger邱傲然行事低調唔覺蝕底　盼以結他搖滾風奠定形象

邱傲然。（梁碧玲攝）

邱傲然（Tiger）在新歌《Live The Way I Want》中，參與了結他solo部分，繼續搖滾。為了宣傳新歌，進行了密集式訪問，Tiger笑言用盡了幾年的說話名額，向來低調的他，甚少在IG分享生活日常，甚至連Threads亦無玩，形象似乎在大眾眼中比較模糊。「所以我而家好畀心機練好啲結他，想學到通透呢樣嘢，我會夠膽同人講『我識彈結他』，不過我想話出咗歌之後，大家有了解多咗我，因為我平時一定唔會係最多嘢講，又唔會喺IG分享，可能係因為歌入面講咗我自己想講嘅嘢。」

MV中的結他、絕版車等元素，Tiger直認是自肥，但全都是自己的養份。

Tiger坦言如今玩IG發帖有一定壓力，但他認為有不少渠道與粉絲保持connection，如TG群組。「不過我都理解社交平台對人嘅重要性，所以盡量發多啲帖，呢排多咗結他影片。又無話蝕底，大家有大家嘅路向。」 Tiger自認實力未夠強，希望藉著一首又一首的作品獲得大家認同，未來的作品亦繼續會有結他元素。如果要組band的話，Tiger認為一定要有天衡，再加上AK就成事了。已擁有10支結他的Tiger，表示面對AK、天衡，自己的珍藏完全是冰山一角，更自爆與AK之間的打賭。「睇下今年邊個出得多結他影片，年尾要送畀贏家，好難估邊個有機會，因為一開劇就唔夠數，睇下邊個有決心瞓少兩個鐘。」

Tiger執導《是日精選》時，出動了Lokman 、AK與Jeremy。

Tiger話自己只係少說話，但懂得與人溝通，亦會拎朋友傾心事。（梁碧玲攝）

除了結他外，Tiger對執導亦十分感興趣，《第十七屆鮮浪潮國際短片節》開幕短片《是日精選》、MIRROR《破鏡》均由他執導，不過他認為仍有很大進步空間，問到如果能魔法提升一項功能，他十分肯定的說：「唱歌！因為4月有騷，如果可是即時提升，我就無咁淆底。淆係因為《Live The Way I Want》真係幾難唱，上次AK演唱會做嘉賓還好，因為有天衡佢哋喺度，突然要自己一個⋯⋯好似今日訪問，我講咗三年嘅嘢。」Tiger解釋只是少說話，但溝通與表達技巧是有的，平日亦會約朋友傾心事。「有次我同我妹食緊飯，有人接門鈴，我開完門我妹問邊個，我話係朋友A，佢話『又係佢』，因為呢位朋友係差不多晚晚都喺我屋企，成日都見到佢，佢上嚟可能都係睇電視或吹水。」

Make up：Cori Wong @Annie G.Chan Makeup Centre

Hair：Manho Li@HairCulture

Wardrobe：Agnes b. /SOPHNET /泰八郎謹製 /Geox

場地：chillchillclub2024 @dantion_hk