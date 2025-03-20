鄧兆尊大爆爸爸新馬司曾愛賭錢　曾一晚輸400萬：十幾廿層樓㗎喇

早前網上瘋傳某位超級一線男星在澳門永利皇宮賭場貴賓廳連續豪賭七天，輸掉高達10.3億元，甚至需抵押豪宅及私人飛機還債，消息傳出後，網民紛紛猜測這位男星的身份，更一度將矛頭指向台灣天王周杰倫、黃曉明等。不過其後公安部網安部門就查明事件是網民為博取流量、謀取非法利益，使用AI製作謠言引起，該網民已被拘捕，並處以行政拘留8日。而日前鄧兆尊與吳家樂、江美儀主持網台節目《娛樂好好玩》時，亦有提及事件，鄧兆尊更大爆爸爸新馬司曾（鄧永祥）生前亦曾豪賭，甚至一晚輸掉400萬！

鄧兆尊與吳家樂、江美儀主持網台節目《娛樂好好玩》時，亦有提及事件。（YouTube影片截圖）

消息傳出後，網民紛紛猜測這位男星的身份，更一度將矛頭指向台灣天王周杰倫、黃曉明等。（YouTube影片截圖）

粵劇名伶新馬師曾（原名鄧永祥）。（影片截圖）

新馬師曾。（影片截圖）

眾人在節目中討論圈中誰喜歡賭錢，鄧兆尊就指：「上一輩應該好多」，江美儀更指首推曹達華，輸掉整個片場，而吳家樂就笑言要問鄧兆尊，事緣有傳新馬司曾（鄧永祥）愛賭錢，鄧兆尊聞言直認：「我老竇梗係鍾意賭啦！」鄧兆尊憶述兒時在爸爸房間的大床上，見過一疊疊500元紙幣，砌成U字型圍住張床：「你諗下嗰棟嘢有幾多錢呢？我嗰陣時細個唔識分，總之好大棟，高過個電話啦！」但只是一晚，第二晚錢全部不見了，吳家樂問道：「咁你有冇問爸爸個U字型…」鄧兆尊即制止：「唔好提！唔好問！」更扮當時爸爸的表情翻白眼，形容他「眼坦坦」。鄧兆尊透露爸爸當年愛賭牌九：「唔知佢喺邊度賭啦，總之一晚就冇晒喇。（你估計嗰度大概有幾錢呢？）我諗一棟起碼廿萬，一疊咁厚，呢度都起碼20個一萬啦，廿萬啦起碼冇得走㗎喇。嗰陣時一棟可以買一層樓㗎喇，總之嗰度有十幾廿個啦。」即是總共有起碼400萬！

鄧兆尊憶述兒時在爸爸房間的大床上，見過一疊疊500元紙幣，砌成U字型圍住張床。（YouTube影片截圖）

好多錢。（YouTube影片截圖）

一疊疊500元紙幣高過部電話。（YouTube影片截圖）

唔好問！（YouTube影片截圖）

鄧兆尊扮當時爸爸的表情翻白眼，形容他「眼坦坦」。（YouTube影片截圖）

總共有起碼400萬！（YouTube影片截圖）

鄧兆尊稱只此一次，再沒見過床邊圍住錢：「嗰次之後我阿爸冇出過聲，我阿媽喺度大家都冇出過聲，咁高殺氣，我哋邊敢出聲呀，靜雞雞坐喺度睇戲，剝住花生，『仲未出事嘅』！」他又指爸爸自此少有賭錢，直言「入肉」，更大爆爸爸曾是一個賭場的股東，每個月都有分茶錢：「我記得我去幫佢攞都有成幾廿萬，80年尾，每個月2、30萬。」不過鄧兆尊就自言沒有遺傳父親的豪賭基因：「冇！細個都賭過，曾經同朋友去澳門玩賭過，試過為咗追輸咗嘅2萬幾蚊，4、5個朋友攞咗50萬籌碼，諗住快手快腳追返2萬幾蚊算啦，點知我朋友追到畀返晒啲籌碼我，我揸住50萬，覺得追2萬幾蚊好易啫，2萬唔得4萬，4萬唔得就8萬，但輸到8萬就震晒喇，怯咗喇，自從嗰次輸晒之後就好少接觸呢樣嘢。」

「新馬師曾」鄧永祥太太洪金梅（祥嫂）。

鄧兆尊又大爆爸爸曾是一個賭場的股東。（YouTube影片截圖）

每個月分茶錢都有2、30萬。（YouTube影片截圖）

鄧兆尊自言沒有遺傳爸爸豪賭的基因。（YouTube影片截圖）

曹達華。（網上圖片）

鄧兆尊表示曾有幸跟曹達華拍過戲，亦曾問過曹達華輸掉片場的傳聞，曹達華當時直言：「香港唯一一個得到何生畀張VIP卡我，可以任食任住嘅」，可想而知對方輸幾多。江美儀隨即大爆當年謝賢拍戲時經常將手放在背後的原因：「原來Roll機之前佢同啲工作人員賭緊牌九，佢唔想將牌九擺低，人哋咪知係咩囉，或者調你牌，所以佢揸住副牌九，啲褲又窄，放唔到落褲度會見到牌，所以佢就揸住個牌喺後邊，然後隻手咁樣做戲囉！」鄧兆尊又大爆曾見過「大哥大」攞幾篋錢入馬場，而江美儀就表示曾在美國登台時，主辦方大爆有一位女歌手到該場唱歌，但未開騷就已經輸掉歌酬，甚至倒蝕，但她就堅拒透露這位女歌手的身份。

江美儀大爆當年謝賢拍戲時在片場玩牌九。（網上圖片）

謝霆鋒、狄波拉與四哥謝賢一家三口合照。

經常將手放在背後。（YouTube影片截圖）

唔想擺低副牌。（YouTube影片截圖）