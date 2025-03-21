寵妻歌王與女粉絲合照前先和老婆打招呼　身體一部位被揭真的很小

陳奕迅（Eason）近日完成《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》悉尼站回港休息，他現身淺水灣時被女粉絲野生捕獲，陳奕迅友善與對方合照，期間的一個小舉動再次證明他寵妻，而該女粉絲還大爆見完陳奕迅真人，發現對方身體有個部位真的很小，究竟是邊處呢？

陳奕迅日前在澳洲開騷。（微博圖片）

開騷之餘，當然不少得去當地地標打卡。（微博圖片）

昨日，有女粉絲在社交平台分享與偶像陳奕迅的合照，相中，陳奕迅戴著眼鏡，以素顏示人，身穿一身黑色休閒服，精神看上去非常不俗，與女粉絲合照時還紳士地將雙手放在身後。女粉絲也大讚陳奕迅非常友善，興奮寫道：「哎呀哎呀是誰這麼幸運呀？第一次來淺水灣就見到了陳奕迅，哈哈哈哈哈，住香港這麼久確實還是第一次來淺水灣，話說這裡的風水真的太好了。 Eason本人特別奈斯（Nice），風趣幽默，十分善談。」

陳奕迅近日完成《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》悉尼站回港休息，他現身淺水灣時被女粉絲野生捕獲，粉絲大讚他友善。（小紅書截圖）

女粉絲偶遇偶像陳奕迅，非常開心。（小紅書截圖）

陳奕迅向來給人大細路的感覺。（微博圖片）

之前陳奕迅在悉尼個唱上，台下粉絲大嗌他「老公」，他直接叫大家「死咗條心啦」：「我結咗婚就嚟20年㗎喇。」獲讚對老婆一條心。」而這位女粉絲再次印證陳奕迅尊重老婆，與女粉絲合照前先跟對方說聲，「我們比了個手勢想合影，他沒有拒絕，先和老婆徐濠縈打聲招呼，然後就和我們拍照，還聊了幾句喜歡哪家餐廳，重點是他的臉真的好小啊啊啊啊，皮膚狀態也好，眼睛晶晶亮，徐濠縈的臉也是又小又緊緻。」網民十分羨慕博主野生捕獲陳奕迅，紛紛留言：「他的臉真的很小」、「哇你好幸運」、「好幸福啊」、「啊啊啊啊羡慕鼠（死）了」、「行了快別說了，廣東新增紅眼病一枚」。

陳奕迅之前在悉尼個唱上，台下粉絲大嗌他「老公」。（小紅書截圖）

他直接叫粉絲「死咗條心啦」。（小紅書截圖）

徐濠縈之前曬出與老公陳奕迅合照放閃。(小紅書)

陳奕迅和太太徐濠縈。(IG圖片)

陳奕迅同徐濠縈現身中環街頭被捕獲。（小紅書）