東張西望｜阿婆結婚冇註冊　老公嫌醜要再娶變二奶：拜咗堂冇洞房

TVB節目《東張西望》今日（20日）講到80多歲何太竟然「被離婚」，而且是被老公的仔女所申請，原來當年何生何太結婚時沒有註冊，所以這位「明媒正娶」的太太就變成了「二奶」。何太想知道自己到底是否還是何太：「我想知道我身份係咩，係何太抑或唔係，都要知吓！」因為嫁入何家60年，至今還不知道自己是否「何家人」。

80多歲何太竟然「被離婚」，而且是被老公的仔女所申請。(節目截圖)

何太想知道自己到底是否還是何太，因為嫁入何家60年，至今還不知道自己是否「何家人」。(節目截圖)

何太與何生當年結婚時因為患病，所以樣子變醜，而且被何生嫌棄，更說要再娶：「條頸又大，隻眼又凸，身體唔好啊嘛，佢又唔舒服，所以就冇洞房！拜咗堂，冇洞房，我唔知佢咩病，心病囉！佢見到個老婆咁醜就有病囉！」何太指何生要再搵搵另一個女人，所以表明自己不會留下，要離開何家，何太離家打工兼求醫。

何太與何生當年結婚時因為患病，所以樣子變醜，而且被何生嫌棄。(節目截圖)

何太指何生要再另一個女人，所以表明自己不會留下，要離開何家，何太離家打工兼求醫。(節目截圖)

何生亦坐言起行，的確在內地找了另外一個女人兼註冊，二人生下了7名兒女。在何生離開8年後，他再次找上了何太兼誕下女兒，原來是因為何太病情已受控，樣子變回正常。而內地妻知道何太生了女兒後，迫何生回到她身邊，否則告他重婚，以此要脅二人不相往還。直到2014年，何生的內地妻離世，二人才復交，更於2016年真正的註冊結婚：「我話攞返張註冊婚書，啲女唔會係人哋話係私生子，攞返就唔係私生子啊嘛！畀個交代我，係唔係離咗婚啊！」

何生亦坐言起行，的確在內地找了另外一個女人兼註冊，二人生下了7名兒女。(節目截圖)

何生離開8年後，他再次找上了何太兼誕下女兒，原來是因為何太病情已受控，樣子變回正常。(節目截圖)

但可惜內地妻的兒女視何太為「眼中釘」，單方面替二人申請離婚，節目組就陪同何太找到何生，了解「被離婚」一事。節目組陪何太到老人院找何生，節目組問何生：「太太有冇探你？」何生即指著何太：「佢咪太太囉！」之後林映暉再問何生：「你身邊呢位係唔係真正嘅何太？」何生點頭表示：「係啊！佢不嬲都係我老婆嚟㗎啦！」何太向何生表示：「你個仔搞緊（離婚），你簽晒紙啊！」何生就指：「佢叫我簽字，就簽咗，都唔知佢搞咩！」

可惜內地妻的兒女視何太為「眼中釘」，單方面替二人申請離婚。(節目截圖)

節目組就陪同何太找到何生，了解「被離婚」一事。(節目截圖)

至於「被離婚」背後的原因，就要留意明天（21日）的播出。