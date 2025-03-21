奪命提示｜丁子朗大爆魔音芊芊將回歸　郭柏妍今次係魔音女僕

TVB劇集《奪命提示》本周正式首播，主演陳山聰、張振朗、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍及林子善陸續登場，昨晚（20日）作為主角的丁子朗飾演的方子超及郭柏妍飾演的商雙在第4集正式登場。

作為主角的丁子朗飾演的方子超及郭柏妍飾演的商雙在第4集正式登場。(節目截圖)

作為主角的丁子朗飾演的方子超及郭柏妍飾演的商雙在第4集正式登場。(節目截圖)

劇集播出後丁子朗在社交平台開直播問大家有沒有看，期間郭柏妍想加入直播一起聊天。但可惜丁子朗加了很多次都加不了，最後決定關掉直播，之後郭柏妍再開直播自己再加入，不少網民都被他們這對CP嗑到了。

劇集播出後丁子朗在社交平台開直播問大家有沒有看。(ig@karl_ting)

郭柏妍開直播後丁子朗再加入，不少網民都被他們這對CP嗑到了。(ig@karl_ting)

二人再開啟直播後一直與網民聊天，不少網民都表示對他們這一對CP很期待，直播期間連監製文偉鴻都在線上，不時在直播中說話，更大爆丁子朗今日（21日）播出一集有跳樓戲及喊戲：「聽日商雙會替小朋友做心理治療，丁丁會同某角色有好大衝突，仲有人會跳天台戲。」看來除了每個人都有打戲外，喊戲應該也是每個人都少不了。文偉鴻在直播中更成為了「爆料大王」，除了透露明天的劇情外，更透露郭柏妍有泳衣戲，簡直令人非常期待。郭柏妍表示今次拍攝《奪命提示》是第一次開真槍，文偉鴻亦在直播表示二人開真槍的片段都有拍下：「我有錄低你哋試真槍嘅片，你哋好好笑。」更指這些片段都會放在幕後花絮中。

二人再開啟直播後一直與網民聊天，不少網民都表示對他們這對CP很期待。(ig@rositakpyy)

直播期間連監製文偉鴻都有在線。(ig@rositakpyy)

直播期間連監製文偉鴻都有在線。(ig@rositakpyy)

直播期間連監製文偉鴻都有在線。(ig@rositakpyy)

直播期間連監製文偉鴻都有在線。(ig@rositakpyy)

直播期間連監製文偉鴻都有在線。(ig@rositakpyy)

丁子朗於直播中大爆郭柏妍將會在劇中唱歌，是「魔音女僕」：「我想預告小小，你都會唱歌囉。」郭柏妍尷尬表示「係」，之後就笑指自己不是第一次唱歌：「但係真係第一次咁認真喺劇集入面唱歌！因為嗰首歌唔係就咁唱出嚟。」郭柏妍表示由揀歌到錄音都很認真：「揀完之後我哋去咗個studio錄音，錄完音先至喺廠做呢樣嘢！所以真係好認真。」她感覺很神奇，因為是首次錄音。

丁子朗於直播中大爆郭柏妍將會在劇中唱歌。(ig@rositakpyy)

郭柏妍表示由揀歌到錄音都很認真。(ig@rositakpyy)

至於郭柏妍為什麼會有「魔音」之稱，就要數到2年前的《歡樂滿東華2022》表演環節中，郭柏妍在林敏驄的帶領下表演唱《下流上車族》主題曲，但就五音不全，自始就有「魔音芊芊」一名。