54歲長腿女神內地開唱跌倒兩次　驚嚇表情曝光火速企起身繼續唱

現年54歲的莫文蔚（Karen)近日在蘇州舉行《大秀一場》演唱會，吸引不少粉絲捧場支持，現場氣氛相當好。但因為雨天關係使舞台濕滑，令她在表演過程中不慎跌倒兩次，但她都以極快速度站起來繼續演唱，展現出多年舞台應變能力，獲得不少網民激讚。

莫文蔚在蘇州舉行《大秀一場》演唱會。（莫文蔚微博圖片）

從網上曝光的影片可見，身穿黑色亮片裝的莫文蔚，展現出修長大長腿，配着中分長髮，從舞台中央緩步走向前，步姿性感相當誘人。但當她停下蹲下去準備擺pose的時候，她就不慎跌倒，當下她自己都嚇一嚇，所幸迅速調整心情極快地站起來繼續表演，當着大家面前擺出多個狂野性感pose，當沒有事情發生般，顯得相當專業。

莫文蔚第一次不慎跌倒。（微博圖片）

第二次跌倒。（微博圖片）

但萬萬沒想到在另一個表演環節中，她在升降舞台前方跳舞時再不慎跌倒，但她當下火速站起來繼續表演，兩次跌倒後火速調整心情以最佳姿態再繼續表演，令不少網民紛紛激讚，而她事後在微博留言表示：「難忘蘇州的雨夜，還沉浸在大秀的余温中，不斷回味。球鞋踏着冷雨，濺起音樂的水花，帶來了意外之喜，心情也更加亢奮，在朦朦春雨中完成了2025第一場大秀，謝謝蘇州的你們與我一同用最大的熱情，為彼此編織了最熱烈的暖意。」

站起來繼續表演。（微博圖片）