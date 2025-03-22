奪命提示｜楊卓娜分半鐘精湛演技　連對手丁子朗都忍唔住流男兒淚

TVB新劇《奪命提示》由陳山聰、張振朗、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍及林子善等人主演，昨日（21日）播到第五集，隨著第一宗案件「鋸腳狂魔」黃子恆被陳山聰及張振朗殺死後就正式落幕。前日（20日）一集丁子朗及郭柏妍閃現，即代表著第二宗案件亦馬上發生。

《奪命提示》每集除了有精彩的打戲外。(節目截圖)

殺人魔黃子恆最後與陳山聰及張振朗展開激烈戰鬥，最後二人合力把黃子恆殺死。(節目截圖)

昨日一集楊卓娜與丁子朗有不少的對手戲，小時候很照顧丁子朗的楊卓娜竟然與兒童院兒童離奇失蹤事件有關，更疑似是拐走兒童的人。前日監製文偉鴻已透露丁子朗有喊戲，原來就是在天台對峙的場口。丁子朗收到工作表示有中年女人殺人後棄屍，他在後巷遇上了楊卓娜，她得知丁子朗是警察後立即反感想離開，而楊卓娜在離開時拉著的垃圾桶中竟然跌出已死去的程浩駿。

楊卓娜與丁子朗有不少的對手戲。(節目截圖)

丁子朗在後巷遇上了楊卓娜。(節目截圖)

楊卓娜得知丁子朗是警察後立即反感想離開。(節目截圖)

楊卓娜在離開時拉著的垃圾桶中竟然跌出已死去的程浩駿。(節目截圖)

楊卓娜亦露出驚訝的表情表示自己沒有殺人，丁子朗馬上請她合作站在牆邊，楊卓娜當然沒有照做，馬上逃離現場。張振朗趕到後馬上追截楊卓娜，追到一個天台時，就與楊卓娜對峙，丁子朗趕到後希望可以從中說服楊卓娜：「你話我同強仔好似孖仔孖心肝心咁鍾意埋同一樣嘢，我哋真係好似孖仔咁㗎，唔洗講都知道對方諗緊啲乜嘢！（楊：夠啦，唔好再講！）所以強仔見到你依家咁，佢都會同我一樣咁心痛！佢一定會同你講，媽媽，你唔好再折磨自己啦！一切總有辦法解決㗎！」

丁子朗呢下跳得好型。(節目截圖)

張振朗追到一個天台時，就與楊卓娜對峙，丁子朗趕到後希望可以從中說服楊卓娜。(節目截圖)

楊卓娜拎住界刀好危險。(節目截圖)

丁子朗感動到楊卓娜。(節目截圖)

楊卓娜亦見態度有軟化：「強仔，媽媽好掛住你啊！（丁：返嚟我身邊！）你信媽媽冇殺人，係咪啊？（丁：我信你，我陪你同警察解釋！）」但因為警察二字，又令楊卓娜由軟化變成凶狠，更狠下心腸由平台跳落樓逃走。楊卓娜精湛的演技，在這短短的分半鐘內，已經有多個起承轉合，先是陷入瘋狂的她，再經過丁子朗的說話而被說服，再因為警察二字再次變得凶狠。

楊卓娜聽完丁子朗講之後態度明顯有軟化。(節目截圖)

但因為丁子朗講咗警察二字，又令楊卓娜由軟化變成凶狠。(節目截圖)

楊卓娜精湛的演技，在這短短的分半鐘內，已經有多個起承轉合。(節目截圖)

楊卓娜喺短短分半鐘已經令人驚嘆。(節目截圖)

而丁子朗與楊卓娜的這一場戲，本來是沒有要求要哭的，但因為這一場戲太真情流露就變成了感動人心的戲碼，難怪丁子朗拍到一半都要深呼吸：「本身嗰場戲冇話要喊，但因為對白好感動，我做到一半要抖大氣。」

丁子朗與楊卓娜的這一場戲，本來是沒有要求要哭的。(節目截圖)

但因為楊卓娜這一場戲太真情流露就變成了感動人心的戲碼。(節目截圖)