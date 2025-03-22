鍾嘉欣舊愛畀女親暱熊抱遭揭一部位超硬　傳當年因女尊男卑被狠飛

動作影星伍允龍在去年上映的電影《九龍城寨之圍城》飾演大反派「王九」人氣急升，吸粉無數。伍允龍今年出席該電影謝票場時被一名中年大叔觀眾飛踢，令他失平衡被推倒地上。伍允龍被踢後僅以笑笑口起身，高EQ反應令他再收穫不少粉絲。昨日有網民在社交網分享了於活動上偶遇伍允龍的照片，惹來一陣熱議。

伍允龍代表《九龍城寨之圍城》亮相東京電影節「香港之夜」。（資料圖片）

伍允龍（ig@straightblast5）

伍允龍得知獲大哥大洪金寶睇高一線，直言心情如已經攞獎一樣。（資料圖片/葉志明攝）

該名網民留言寫道：「有人謠傳我要勒死他，真的沒想到頭貼這麼近（我頭比他小），下次《小心碰頭》感謝美女提供的第三視角。#雖然我很緊張也很局促#不是故意的#怪不好意思的」。其中一張背影合照可見伍允龍身穿灰色毛衣及黑色長褲，在活動場地被博主用雙手用力緊緊環抱，兩人身貼身狀甚親密，不知情一看還以為是情侶間攬攬。不少網民對於博主可以如此熊抱伍允龍都表示好羨慕，又大讚伍允龍身形健碩。而帖主就回應表示：「背部整個超硬的男人」、「肌肉硬邦邦」。

伍允龍遭女粉絲肉緊熊抱。(小紅書)

伍允龍的「王九」角色。

伍允龍與鍾嘉欣於2007年開始交往，兩人發展地下情8年終在2015年分手。當時有傳是因為伍允龍經常忽略鍾嘉欣，加之性格較為木訥、不懂浪漫而導致兩人分手。亦有傳兩人拍拖關係女尊男卑，鍾嘉欣為自己前途著想，飛甩事業未有成的伍允龍，主動提出分手，當年伍允龍努力箍煲不果。自此伍允龍至今未有新戀情曝光。