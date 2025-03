最靚豪門少奶公開愛犬絕技令人讚嘆　出名高材生呢方面特別有天賦

現年54歲的李嘉欣(Michele)是1988年港姐冠軍兼華姐冠軍,也是公認的大美人,她多年來保養得宜,即使如今已青春不再,但依然穩佔「最美港姐」席位。李嘉欣與富商許晉亨結婚後嫁入豪門做少奶奶,兩人育有囝囝許建彤 (Jayden),成為人妻人母的她便專心相夫教子,享受人生。雖然早已淡出幕前演出多年,但李嘉欣依然活躍於社交界,且不時更新社交網同大家分享近況。

李嘉欣keep得好好。(ig圖片)

有傳許晉亨一個月能領取200萬港元生活費。(李嘉欣微博圖片)

李嘉欣昨日於IG分享了一段短片,是她家中的愛太在使用玩具洗衣機的過程。李嘉欣的愛犬竟然懂得自己打開玩具洗衣機的機門,然後從玩具污衣籃中拿出一隻襪子並放進洗衣機內,把門關上,之後牠懂得拉動洗衣機的開關把手,開始洗衣程序。到最後,李嘉欣的愛犬甚至懂得去晾衫,把已掛在玩具衣架的衫晾起來,簡直是天才狗狗。李嘉欣留言寫道:「Meet my new helper, Merengue 🐶Would you like to hire her? ( 來認識我的新幫手 Merengue 🐶 你想僱用她嗎?)」不少網民都留言大讚她的狗狗好叻好聰明。

李嘉欣在讀書時代是一名高材生,當年她會考就考獲2A7B,共26分的佳績,且精通多國語言,絕對是美貌與智慧並重。身為主人的她教出來的狗狗果然份外精靈。

李嘉欣的狗狗識用玩具洗衣機同晾衫。(IG圖片)

