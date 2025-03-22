最吸金港姐冠軍靠一招增高腿長一米八　曾公開生活帳單揭經濟壓力

現年33歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，婚後陳凱琳相繼誕下大仔鄭承悦（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）以及三仔Carlos，為鄭家開枝散葉，四年抱三組成了幸福五口之家。陳凱琳貴為2013年香港小姐冠軍，以及2014年度華姐冠軍，靚樣備受公認，即使如今已是三子之母，都絕無半點師奶味，無論樣貌身材都完全沒有走樣。

陳凱琳與鄭嘉穎於2018年結婚。（資料圖片）

鄭嘉穎與港姐冠軍太太陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

陳凱琳在酒店房內吃甜品。(ig圖片)

陳凱琳近年已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停，已成為香港香強人氣KOL，吸金力驚人。她每一日都會IG出post更新作品，與一眾品牌和KOL合作。陳凱琳老公鄭嘉穎近年鮮有接拍影視作品，她隨來賺得多過老公。昨日她就於IG story post了她穿奢侈品牌服飾的短片，為該品牌宣傳。片中陳凱琳穿上超高高踭鞋，目測連鞋底platform有接近20厘米，相當誇張，身穿迷你熱褲的她秒變腿長一米八，身材比例超越九頭身。

陳凱琳腿長一米八。(ig圖片)

陳凱琳腿長一米八。(ig圖片)

陳凱琳腿長一米八。(ig圖片)

陳凱琳腿長一米八。(ig圖片)

陳凱琳腿長一米八。(ig圖片)

陳凱琳腿長一米八。(ig圖片)

陳凱琳腿長一米八。(ig圖片)

陳凱琳貴為視帝太太，加上出身富裕之家家底豐厚，生活無憂，但她依然這麼落力拼搏去發展自己的事業，靠自己努力賺錢，真是十分難得。她曾於PLOG公開了她的生活帳單，見她就如正常家庭一樣要應付日常各種開支，加上她一家五口又有小朋友，還請了家傭，花費真不少，原來也像普通人般會有經濟壓力。