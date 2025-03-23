林海峰出席牛仔3K親子跑　「最好嘅親子活動係唔會面對面」

林海峰（Jan）今日（23/3）到灣仔海濱參加《牛仔3K親子跑2025》，不單止做起跑嘉賓，仲落場跑埋一份。賽後接受傳媒訪問，談到「牛仔」是自己兒時的讀物，多年後可以跟他一齊跑步好感動，又說介紹女兒睇的第一本書就是《牛仔》。



林海峰（Jan）參加《牛仔3K親子跑2025》，坦言跑到眼濕濕︰「冇諗過細細個睇嘅漫畫角色，到大個時可以企喺牛仔隔籬出席一個活動，係好感動。」（許育民 攝）

跑開馬拉松的林海峰，問到完成3K賽事是否濕濕碎？「濕濕地啦，對眼。頭先見到牛仔喺側邊可以同佢影相，冇諗過細細個睇嘅漫畫角色，到大個時可以企喺牛仔隔籬出席一個活動，係好感動，係眼濕濕。王司馬先生的作品，細細個已經睇，估唔到今日咁多大朋友帶啲小朋友嚟，不過都係長者居多，下次應該唔好搞親子跑，搞耆英組會再多啲人嚟。」

林海峰跑步期間，不少粉絲跟隨拍片兼打卡。（許育民 攝）

談起親子跑，Jan都有經驗分享，他覺得起初同小朋友一齊跑步，都會覺得辛苦而拒絕，但你不知道她長大後某一日，會突然記起要做運動。「我估今日好多小朋友都會覺得好曬好辛苦，唔想再跑。但到佢大個咗會記起，細個曾經有日好好天，好多人跑嚟跑去，然後就會做番運動，呢個好似落種子咁，細個睇《牛仔》漫畫都係落種子，好多瑣碎事，屋企無聊事，但當中充滿愛心。」

衝線之後，不少參賽者都前往合照。（許育民 攝）

林海峰介紹給女兒看的第一本讀物，就是《牛仔》。（許育民 攝）

問到林海峰跟女兒最難忘的親子活動，他又搞笑地表示是逢星期日的拗撬日。「每到星期日晚上都會反問自己︰『點解搞成咁？星期一要做好啲先。』但下星期只會不斷重複。過來人會同新手父母講放過佢啦，但一到做功課、考試，家長都想達到一定標準，但小朋友永遠都有第二個標準。」

所以Jan透露最佳的親子時間就是在車上。「最好的親子活動，係我揸車時，因為大家冇機會面對面，佢好似當同的士司機傾偈咁，你會發覺同陌生人或者對住個背脊傾偈係最好傾，正面傾係傾唔到，所以散步、行山、跑步都得，大家有段距離你問佢最近啲功課點，佢就會答你。總之大家唔好見到大家，面對面反而講唔到。」