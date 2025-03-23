女神配對計劃｜姜大衛仔姜卓文一招迷暈陳懿德　健身教練即場除衫

無綫上月正式宣布即將開拍一個名為《女神配對計劃》全新戀愛綜藝真人騷，五大參與配對計劃的女神分別是（排名不分先後）「東張女神」梁敏巧（Maggie）、「愛回家女神1號」葉蒨文（Sophie）、「愛回家女神2號」李芷晴（Stephanie）、「扮嘢女神」關嘉敏（Carman），以及「童顏女神」羅毓儀（Yuki），並由林盛斌（Bob）擔任主持及孭起「金牌媒人」角色。

姜卓文搞到德德心心眼。

為了增加透明度，製作組昨午直播其中一場公開面試，參與面試的17名參賽者、根據出場序先後為王銘澤、邱迦康（Francis）、劉榮業、梁景𡺤、吳宇軒、姜卓文、張宇華、劉啟進、梁奕軒、譚國延、黃駿濠（Baby Face）、陳衍丞、周志華、高漢良、陳子朗，以及作視像面試的榮嘉爾及康嘉泰，而負責面試的「三姑六婆團」則有江美儀、麥玲玲、陳懿德及陸浩明（6號）。

今次有嚟自烏茲別克嘅靚仔報名。

繼早前公開的十優狀元、46吋巨胸「剝衫大隻仔」、及坐擁半億身家的成功人士，昨午面試的參賽者同樣不乏筍盤，包括曾試過年薪高達300萬的「霸氣董事」張宇華、月薪超過十萬的「謙虛律師」劉啟進Matthew、有型自信的才華型「星二代」姜大衛（John哥）仔仔姜卓文細John、令美儀姐瘋狂派心畀Like的醫美集團太子爺陳衍丞Kenneth，以及來自烏茲別克的「自帶美顏」研究生榮嘉爾！另亦不乏奇趣代表，包括曾高調追求梁敏巧失敗、並宣稱要再接再厲的Baby Face，及表演騎呢野男舞的「爆肌戀愛腦男」梁景𡺤Jason等。

呢位醫美太子爺啲表情又真係好鬼cute嘅，難怪江美儀咁冧。

「星二代」細John完全遺傳了John哥有型有款的優良基因，身高178cm的他，自稱是Broadcaster、廚師、Rapper、演員及Artiste，令麥玲玲忍不住感嘆「好優秀」！細John透露目標女神是李芷晴，並謂喜歡外向、有才華及聰明的女孩。在「展示個人魅力」環節，細John演唱了自己創作的《Sign Out》，流利的英語說唱配以自信Chok甫，獲網民力推「筍盤一號」，就連德德聽畢都嚷著要加入「女神配對」系列，可惜遭即場無情拒絕：「你參加得咩？」

姜卓文搞到德德心心眼。

同樣獲大批網民推舉為筍盤的，還有「謙虛律師」Matthew，除外型夠晒斯文，在整個面試過程中的對答亦相當有禮謙虛！其中一個實例，是6號問他自覺算不算中產時，Matthew先是謙虛指自己未到中產，但當他應要求講出月薪有十多萬時，現場「三姑六婆團」不約而同驚嘆：「絕對算中產」，這點令大批網民對Matthew留下美好印象。更令人驚艷的是，外表斯文的Matthew私下不但是健身愛好者，還懂得震波，更即場除衫向一眾「三姑六婆團」施展震波絕技！

呢位年薪最高試過過三百萬。

醫美集團太子爺Kenneth，則是美儀姐最愛！Kenneth一出場即坦言兒時夢想是追求香港小姐冠軍，又承認自己喜歡有名氣的女孩子、愛向高難度挑戰，以及是一個沒有甚麼情趣的男友。面對位高權重的醫美太子爺如此務實、坦率還帶點害羞，美儀姐讚嘆不已，大讚Kenneth好Cute：「我鍾意佢，好cute喎，呢啲正呀。」另一名筍盤，是來自烏茲別克、現時是研究生兼說唱創作歌手的榮嘉爾。榮嘉爾除了身高高達193cm，更是輪廓分明，皮膚白淨之餘還夠晒濃眉大眼，完美度令江美儀一度懷疑他開了「美顏」作視像面試。

呢位醫美太子爺啲表情又真係好鬼cute嘅，難怪江美儀咁冧。

至於打著追求梁敏巧之名參加面試的Baby Face，面試期間繼續語出驚人，揚言自己「知名度」高了的他，透露希望將來賺更多錢拉近與Maggie水平，又大讚Maggie是「宇宙無敵級可愛靚女」。自稱現時任職KOL的Baby Face，透露現時月入約三萬港元，並自揭有女仔DM約他食飯：「因為我唔知佢係認真定講假，所以我冇認真去對待。」問到若其他女神對他有意思時，他會如何自處，Baby Face自信表示：「我會測試吓梁敏巧會唔會呷醋先咯？！」，又謂不相信Maggie會對他不瞅不睬。對於Baby Face死心不息，美儀姐忍不住與麥玲玲唱雙簧謂：「你真係好得意，唔理人感受嘅！」

江美儀同玲玲姐係咁叫醒Baby Face。

另大跳野男舞展示魅力的健身教練爆肌男Jason，不但全程跳得論論盡盡，更與負責擔任模特兒的德德有太多親密身體接觸，令美儀姐忍不住大叫STOP：「夠喇，我識羅天宇架！」場面爆笑。

由於報名反應熱烈、迄今已收到超過600名男士報名，《女神配對計劃》「全球招親」最新截止日期將延後至3月30日（星期日）晚上 11:59分，熱烈歡迎仍有意加入追女神行列的全球單身男士，只要年滿18歲或以上，及持有有效身份證明文件或護照的即可報名參加。