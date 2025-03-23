足球女將｜郭雅琪Niki被封負評王 自爆拍攝時情緒差：行行吓路喊

ViuTV足球真人騷《足球女將》近日播出引來不少討論，節目由24位藝人、網紅KOL、前或現役運動員組成分隊作賽及訓練。第三集之中，有「港台瑜伽女神」之稱的23歲郭雅琪（Niki）就因缺席訓練的理由牽強，加上道歉態度欠差而成為網民攻擊對象，迅即成為箭靶。不過實情又真的是可否如節目所講呢？



郭雅琪Niki被封「負評王」。（《足球女將》截圖）

參加原因：我好鍾意試新嘢

郭雅琪（Niki）接受《香港01》訪問，坦言拍節目佔據了當時自己的大部份時間。談起參加節目的理由，她說：「因為覺得自己比較得閒個幾個月，覺得自己可以搭出一步出去嘗試唔同嘅嘢，我覺得人生在世乜都可以試吓，我好鍾意試新嘢，好似我去練車咁。咁每一個人做每一件事都一定有目地去做，唔會盲無目的去做，只不過睇講唔講到出來啫。」她坦言，當時拍節目一星期需要4日訓練，每次三至六小時不等，其實頗為辛苦。

郭雅琪Niki多次缺席，係因為當時有情緒病。（《足球女將》截圖）

缺席訓練因有情緒病

節目中提到，她多番缺席訓練，她坦言當時有情緒病，且曾向導演表示病情影響生活，希望退出但不被接納。她說：「嗰排自己情緒的確好失控，會行行吓路喊，好鍾意困自己喺屋企，唔想同人講嘢，好焦慮好擔心所有嘢，覺得自己好似呼吸唔到咁，試過自己情緒唔好嘅時候都去拍嘢，自己都係控制唔到會喊，啲女仔就會好關心我問我咩事，佢哋會問係唔係佢哋做咗啲乜嘢對我唔好，其實完全冇。」她表示，覺得自己情況欠佳就不應該去拍節目阻礙拍攝，也不想影響到其他人。

不過剪接就......只能說一切都係節目效果。（《足球女將》截圖）

節目放大「缺席」部份？

她也強調，當時醫生有提議她食藥減輕病情，但她不想有依賴性所以拒絕了。「同大家一齊係開心，但係我真係太耐無接觸太多人，一開始我有啲恐懼，班女仔真係好正，好關心我，所以我都有同大家講自己情況，後尾都積極參加訓練。」之不過，節目播出後，某些部份似乎就消失得無影無蹤，到底是有心還是無意呢？

不過剪接就......只能說一切都係節目效果。（《足球女將》截圖）

突然「加鐘」生活受影響

郭雅琪（Niki）也表示，足球訓練比原家的時間多了三個月，因此而打亂了她的其他工作時間，教瑜伽班及賽車訓練等都大受影響。「呢一個節目完咗我可能都唔會有機會去接觸足球，而堅持落去訓練令到我個腳腕更加受傷，因為唔小心拗柴，令到膝頭唔穩定同積水，反而會影響咗我跟住落嚟嘅計劃同埋生活。當我架車喺賽道上面行緊二百幾要好快轉波，減速轉彎，我隻腳腕個下真係無力同痛，有試過因為咁而跌車，我當時其實好驚。」她就這些問題曾向劇組反映，表示希望退出，但劇組就提議叫她盡量出席。「嗰陣其他女仔一星期去4次，我只係去2次，其實對其他女仔都唔公平。」

郭雅琪Niki表示不太介紹網民想法。（《足球女將》截圖）

壓力？「我都改變唔到啲咩」

節目播出後，令她成為了「負評王」受到網民批評，有沒有壓力？她回答：「又真係冇喊過，冇乜壓力，只不過覺得有啲無奈，唔知點講，有啲嘢雖然大家都知唔係咁，但係我都改變唔到啲咩。就好似可能大家見到我鬧緊一個人，就覺得我冇禮貌，但係前因後果大家都唔知，就係咁 。」覺得剪接不公平？她也回答：「有啲女仔的確成日去，一開始自己的確早上冇去到，但係自己其實提前講過原因，至於點播出嚟，我覺得大家開心就好啦，但係我主動退出之前其實都去咗三份二。」

瑜伽教練Niki 比堅尼。

一切都係節目效果

何謂「節目效果」？ViuTV節目《足球女將》可謂是發揮得淋漓盡致，除了將每個參加者的優缺點放大，亦減去了不少內容。郭雅琪（Niki）就提到：「舉例好似Kathy仔其實好努力，但係影出來可能成日喊，跟住俾人X，其實我好清楚 佢好努力好努力，仲有好多女仔都好努力，只係鏡頭其實冇咩播到出來，可能時間有限啦。」

Niki IG有很多性感相。（IG@niki_yaqi）

「港台Niki」瑜伽老師郭雅琪。（IG@niki_yaqi）

Niki不但做瑜珈叻，身材都非常出眾。（IG@niki_yaqi）

郭雅琪Niki。（IG@niki_yaqi）

郭雅琪Niki。（IG@niki_yaqi）

Niki從不吝嗇身材。（IG@niki_yaqi）