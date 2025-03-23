蘇慧倫再唱張震嶽式態度情歌　邀歌迷挑戰35字一口氣唱到底

「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫睽違5年推出全新專輯《輕重》，首發歌曲《抬頭紋》以輕鬆的角度描寫時間歲月，面對時間流，以及張力十足的《就說給我聽》，一連兩波主打讓歌迷看見蘇慧倫對於作品「輕」與「重」的詮釋，在柔軟又強大之間，遊刃有餘地自在切換，第三波主打《我到底是怕你什麼》，一首十分有個性的歌曲，連MV也極具態度，MV以蒙太奇敘事方式，描述蘇慧倫不斷地被一方情勒，最後男主角倒在鮮花之中，此時鏡頭裡的蘇慧倫手拿著玫瑰，懸疑的MV劇情勾起歌迷的好奇心，立刻在網路掀起討論熱話。

「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫睽違5年推出全新專輯《輕重》。

《我到底是怕你什麼》是張震嶽的曲、張震嶽，葛大為的詞，再次和熟悉老朋友合作，蘇慧倫透露在專輯籌備前期就跟張震嶽邀歌，她說：「跟他邀歌的時候其實要求很簡單，就是希望旋律性要強，阿嶽說有一首這樣的歌，只是怕對我來說太重。」可是聽完demo之後，蘇慧倫笑說：「那個重量放在我身上，我撐得住，我有重訓！」《我到底是怕你什麼》和過往的蘇慧倫的歌路很不同，她一聽就很喜歡，決定接手挑戰，雖然不是自己習慣的、擅長的，或許需要一些調整去適應、她會換個角度想：在生命的輕重之間，總有難題像冒險遊戲般，她要留下自己為之努力過的證明。

《我到底是怕你什麼》是張震嶽的曲、張震嶽，葛大為的詞，再次和熟悉老朋友合作。

其中最大的挑戰便是一口氣唱完35字歌詞「這條路上走得好累渴望溫柔渴望溝通我要安慰你卻狠狠地冷眼」，錄音前大家都很疑惑，蘇慧倫能不能不換氣的完成，還說沒關係可以用接的，但是沒想到，蘇慧倫很輕易地一氣呵成唱完，讓工作人員佩服不已，她笑著說：「很期待大家去KTV的時候挑戰一下。」

其中最大的挑戰便是一口氣唱完35字歌詞。

《我到底是怕你什麼》是一首名為愛，實為情勒的歌曲，蘇慧倫表示在日常生活中不管是工作，朋友、家人、情人都有可能會遇到情勒的時候，有時可能是對方想向你求助，卻用錯方法。在MV的表現上，導演以蒙太奇敘事方式，描述蘇慧倫不斷地被一方情勒，最後男主角倒在鮮花之中，此時鏡頭裡的蘇慧倫手拿著鮮花，蘇慧倫精準地表現出仍有情緒但逐漸冷靜的過程，更多細節等待歌迷挖掘。蘇慧倫6月22日將在台北Legacy TERA舉辦《就說給我聽》巡迴演唱會，睽違五年終於又再度要毫無保留的唱歌給粉絲聽。