棋士劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《棋士》陸劇又名(PLAYING GO)，有七七、戴岳、高妮妮作為編劇，房遠、高妮妮為執導，由王寶強、陳明昊、陳永勝、王智領銜主演的一套以犯罪懸疑為題材的電視劇。久未擔正主角的王寶強一反喜劇人設，演繹最大反差的黑化角色，以「棋局即人生」的隱喻，與陳明昊黑白對決，加上不同的老戲骨，電影級別陣容上演黑色幽默的激鬥！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《棋士》電視劇情大綱

在二十一世紀初的南方城市裡，普通的圍棋老師崔業（王寶強飾）是家中次子，性格懦弱，不單被哥哥壓制，妻子都對他不屑一顧，生活委屈滿滿，還要照顧生病的兒子。一天，他在信用社遭遇搶劫，並不幸被劫匪挾持為人質，為自保毫無選擇下要協助劫匪逃脫。然而，在這段驚險的過程中，崔業意外發現自己的圍棋天資能用來犯罪，於是，白天他是打工仔圍棋老師，夜晚則利用棋局精心策劃驚天大罪案，包括ATM搶劫、完美脫罪、甚至操控人性生死棋！生活重壓下，為了兒子，他逐漸變成高智商罪犯，踏上犯罪之路，日漸失控。崔業利用他的圍棋技巧策劃了一系列的犯罪連環大案，表面上似乎成功逃避追捕，但是身為警察的哥哥崔偉（陳明昊 飾）卻在調查時察覺到弟弟的犯罪行徑，他從未想過，性格軟弱的弟弟竟會是執棋殺人的殺手。崔偉對案件窮追不捨，希望弟弟能夠醒悟，改過自新，可惜事與願違，兩兄弟在黑白兩條路分道揚鑣。

《棋士》播出時間｜最新追劇日曆

《棋士》電視劇幾時播?《棋士》一共有22集，由央視電視劇頻道、騰訊視頻播放，CCTV-8 每晚21:30播出，騰訊視頻 全網獨播，會員每日21:30更新。會員首周前2日更新2集，SVIP搶先看1集。

《棋士》演員人物關係圖

电视剧棋士@Weibo

《棋士》演員

王寶強 飾 崔業

圍棋老師，生活受重重壓迫，被挾持後把自己的圍棋天賦用於犯下策劃驚天罪案，與警察哥哥對決

电视剧棋士@Weibo

陳明昊 飾 崔偉

崔業哥哥，為人正義，發現親弟弟犯罪後窮追不捨

电视剧棋士@Weibo

陳永勝 飾 金夏生

电视剧棋士@Weibo

王智 飾 高淑華

崔業的前妻，奸商李乃文的下屬