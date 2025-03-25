影壇大亨30多年前訪問片出土　青靚白淨好靚仔甜笑大談擇偶要求

現年54歲的古天樂，入行至今已30多年，從昔日的「過兒」如今已成為「影壇大亨」，同時他也是香港演藝人協會會長兼香港電影工作者總會會長，多年來積極投資電影製作，讓更多人士有工開，並致力推動香港電影發展，以及支持年輕電影人追夢。而發展同時，古天樂也不忘照顧業界大前輩，協助他們解困，因此深得人心。在2019年，古天樂更被網民推上叱咤頒獎台奪得「我最喜愛的男歌手」，成為一時佳話。近日，一段古天樂初出道時接受訪問的片段在網絡上翻Hit，引發網民熱議，下文就看看這段訪問究竟說了些什麼。

古天樂為香港電影工作者總會會長。（資料圖片/葉志明攝）

在2019年，古天樂更被網民推上叱咤頒獎台奪得「我最喜愛的男歌手」，成為一時佳話。(資料圖片)

這個訪問拍攝於古天樂出道第二年，當時他尚未「曬燈」，青靚白淨的形象與現時的Cool爆型男大相逕庭。片中，古天樂罕有地談及擇偶條件，期間更露出一副害羞模樣，與他多年來低調處理感情事的作風形成鮮明對比。當時主持莫可欣問他什麼時候入行，還有喜歡些什麼類型的女生？古天樂以輕鬆的語氣說道：「其實我係93年12月1日開始入行，入咗TVB後拍過《婚姻物語》、《阿Sir早晨》和《餐餐有宋家》。」之後講到擇偶條件時，古天樂還露出甜笑說：「鍾意啲咩女仔啊？鍾意啲長頭髮，飄逸少少㗎啦，最緊要係了解我，同埋同我夾。」

古天樂30多年前初出道的訪問片近日翻hit。（影片截圖）

大談擇偶條件。（影片截圖）

仲講到一臉甜笑咁樣。（影片截圖）

有網民就估古天樂當時講的就是黃𨥈瑩，因為古天樂就是拍攝劇集《餐餐有宋家》而邂逅黃𨥈瑩兼火速相戀，女方也是長髮飄飄，雖然兩人最後敵不過七年之癢，分手收場，但黃𨥈瑩在古天樂心目中有著特別的位置，也是古天樂入行以來唯一承認過的女友。皆因二人拍拖期間，古天樂被爆出曾有過案底的事，令演藝事業大受打擊，當時黃𨥈瑩不但沒離棄他，還一直在他身邊支持，分手後古天樂曾說過：「我好重情義，誰在我患難時，幫過我一把，我一定會記一輩子，黃𨥈瑩在我最失信心的時候，給我安慰與幫助，我一生都不會讓人傷害她。」

古天樂自演喜歡長髮飄飄的女生。（影片截圖）

同埋要夾。（影片截圖）

黃𨥈瑩入行後首部參演的劇集就是《餐餐有宋家》，她更因此劇與古天樂擦出愛火。（影片截圖）

成為古天樂入行以來唯一承認過的女友。（影片截圖）

訪問中莫可欣還講到有人說娛樂圈是是非圈，問古天樂入行後對此有什麼看法？古天樂說：「其實我覺得唔只呢行係是非圈，你做邊一行都會有是非，就係睇你自己係咪清者自清，或者唔使理人點睇你嘅，做返自己嘢囉，但係我覺得呢一行都唔係太過多是非，有時有啲朋友都畀到幾溫暖嘅感覺我哋。」而問到古天樂未來有何大計時，他當時除了說做好手上的工作外，還直言如果有機會的話，會努力嘗試唱歌：「因為我都幾鍾意唱歌！」多年後，古天樂的確出了4張唱片，當中《男朋友》、《像我這一種男人》、《今期流行》及《天命最高》更成為經典，不過古天樂好快便「退隱」樂壇。回望訪問片中自言「幾鍾意唱歌」的古天樂，與他如今「抗拒唱歌」的形象成強烈反差，難怪讓網民笑言：「當年嗰個話鍾意唱歌嘅古仔去咗邊？」，又讚：「《男朋友》好聽」、「《今期流行》簡直係風靡萬千」。

古天樂在當年訪問中仲話自己幾鍾意唱歌。（影片截圖）

《今期流行》當年hit爆。（影片截圖）

仲有《男朋友》。（影片截圖）