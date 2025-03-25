前TVB反派專業戶囝囝被爆患抽動症　嫩妻極擔心：他是不受控制

現年65歲的李子雄在2010年與年輕20歲的內地女星法提麥·雅琦（王雅琦）結婚，婚後誕下一子「糖豆」，一家三口相當幸福。沒料，在糖豆4歲那年，他被確診患上「抽動症」，令父母相當擔心。近日，王雅琦就在社交網站拍片講述這一段經歷，更望透過自身經歷幫助有需要的父母。

李子雄同老婆法提麥．雅琦（王雅琦）相差20歲。（微博@法提麥雅琦）

在影片中，王雅琦就表示：「他從幼兒園回來，我就發現他眼睛不停地在眨，我當時心裡咯噔一下，因為他那種眨是不受控制的那種，不像說是進了髒東西，點點眼藥水就能好。果然，點了幾天眼藥水一點用都沒有，反而是情況越來越糟，開始聳鼻子，挑眉毛，特別是有壓力和緊張的時候，這種症狀就更明顯。」

李子雄兒子曾患抽動症。（影片截圖）

眼見兒子的情況越來越糟糕，王雅琦心裡總覺得不自在，於是就帶兒子去醫院作檢查：「找了神經內科的醫生一看，確診了抽動症，說糖豆是過敏體質，抽動這種症狀，目前只能是觀察，嚴重的話就得要用藥物控制，我當時聽醫生這麼一說，我心裡就慌了，醫生都沒辦法，那我能怎麼辦呀？我不能等着孩子看着他越來越嚴重吧。」後來她就瘋狂在網上去找資料，竟然被她發現了一項重要訊息：「我從大量的病例當中，找到了一條有用的訊息，就是食物不耐受的檢測，這種檢測醫院沒有，你需要到專業的實驗室去做，我馬上帶糖豆就去了，結果出來那一刻，我就懵了，小麥、牛奶、雞蛋、鱈魚，這些平常都是他最愛吃的，居然全部都是中度到重度的不耐受。諮詢了實驗室的分析師，我才明白，這些不耐受的食物，會導致他的腸壁功能下降，也就是腸瘻，會讓人的身體長期處在炎症的一種狀態，最終影響神經遞質的穩定，抽動就是這種紊亂的表現。」

王雅琦有「回族第一美女」之稱。（影片截圖）

糖豆在4歲那年，被確診患上「抽動症」。（影片截圖）

在得知兒子對小麥、牛奶、雞蛋、鱈魚有不耐受情況後，她就立即為兒子調整飲食，在飲食上還補充益生菌，甚至配合健脾胃的手法按摩，沒想到奇蹟發生了，她表示：「按摩，就一個月，糖豆的抽動就完全沒有了，全消失。我們沒吃藥沒打針，就這麼恢復了，更讓我欣慰的就是，在後來的兩年，他的抽動也完全沒有復發，就連以前困擾他的過敏性鼻炎，結膜炎，也都有明顯的好轉。」如今，6歲的糖豆已經和正常孩子一樣，健康快樂地生活。

現在的糖豆已經和正常孩子一樣，健康快樂地生活。（影片截圖）