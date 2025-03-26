前TVB新聞女神激罕Po低胸開窿性感照　嚇窒爸爸：猛咗啲喎

前無綫新聞台首席主播麥詩敏（Gloria）在前年離開TVB，去年9月與圈外男友何澤彬（Jasper）舉行婚宴，今年初獲委任為廉政公署社區關係市民諮詢委員會委員。婚後麥詩敏依然密密工作，除了推出著作《新聞主播工作實錄》之外，亦有出席活動及擔任主持，又不時拍片分享日常生活。日前麥詩敏分享了一條整蠱爸爸麥振江的短片，並寫道：「成功強迫爸爸揀一張AI性感照!! 佢真係完全信咗喎🤣老土講句，大家都要小心分辨啊！」

前無綫新聞台首席主播麥詩敏（Gloria）。（IG@glorrrrr）

麥詩敏曾有「無綫新聞部一姐」之稱。（電視截圖）

麥詩敏（IG@glorrrrr）

海邊。（IG@glorrrrr）

大曬長腿！（IG@glorrrrr）

麥詩敏。（IG@glorrrrr）

出書。（IG@glorrrrr）

麥詩敏爸爸麥振江都有到場支持。(胡凱欣 攝)

去年9月麥詩敏與拍拖10年的圈外男友何澤彬正式拉埋天窗。（資料圖片）

婚禮。（IG@glorrrrr）

婚禮。（IG@glorrrrr）

片中所見，麥詩敏將自己其中一張造型端莊的標準主播Look照片，用AI分別生成兩張性感照，當中白色造型是喱士Tube Top，而另一個黑色造型就是中間開窿設計，兩個造型都十分性感！之後麥詩敏就讓爸爸麥振江二揀一，但麥振江就認為白色造型似睡衣：「即係底衫褲啲廣告咁呀」，而對於黑色造型他似乎亦欲言又止：「你用嚟做咩先？（Po IG囉）點解無端端整張咁嘅相呢？（會唔會猛得滯呀？）猛咗啲喎，黑色啦。」麥詩敏笑言爸爸麥振江最後被成功整蠱：「結論就係老竇俾AI呃咗喇，大家第一眼見到又會唔會以為係真呢？我都覺得好似呀，所以大家要帶眼識人，唔好俾呢啲『照騙』呃到呀！」

麥詩敏整蠱爸爸。（影片截圖）

原本造型端莊。（影片截圖）

用AI生成性感照。（影片截圖）

整蠱爸爸。（影片截圖）

點評。（影片截圖）

認真點評。（影片截圖）

欲言又止。（影片截圖）

欲言又止。（影片截圖）

質問。（影片截圖）

質問。（影片截圖）

搞笑。（影片截圖）

搞笑。（影片截圖）