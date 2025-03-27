鍾麗緹27歲長女墨西哥性感大解放　比堅尼移位陷走光邊緣出手調校

54歲性感女神鍾麗緹，在幾代影迷心目中為九十年代的混血性感女神。鍾麗緹曾三度結婚，與首任丈夫於1998年誕下長女張敏鈞（Yasmine），如今張敏鈞已長成庭庭玉立的大美人，數年前更在海外高調參與選美而成為傳媒焦點，遺傳到母親立體標緻的五官與曲線身材，被外界認為有望繼承媽媽混血女神的地位！

鍾麗緹長女張敏鈞不經不覺已經27歲！（Yasmine張敏鈞微博圖片）

Yasmine張敏鈞曾高調參加選美，成功在《溫哥華華裔小姐競選2021》奪得亞軍。（IG@mcvpcanada）

現年27歲的張敏鈞，日前於社交媒體分享一輯到墨西哥海灘渡假的相片，在加勒比海灣的陽光與沙灘上性感大解放！相片中，張敏鈞身穿一套可愛的水果花紋比堅尼，大曬上半身纖瘦運動型體態與曲線身材，Yasmine一向勤於運動、練造出緊緻腰背線條，同時亦遺傳媽媽堅挺驕人上圍，讓比堅尼的三角布片幾乎難以包裹得住！

張敏鈞身穿一套可愛的水果花紋比堅尼，大曬上半身纖瘦運動型體態與曲線身材！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞身穿一套可愛的水果花紋比堅尼，大曬上半身纖瘦運動型體態與曲線身材！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞身穿一套可愛的水果花紋比堅尼，大曬上半身纖瘦運動型體態與曲線身材！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞更於其中一張相片中，比堅尼似乎難以穩陣包實上圍、移位之下陷走光邊緣，Yasmine於是出手調校泳衣的位置！張敏鈞此舉不僅讓粉絲視線更集中於傲人上圍，屈起手臂與扭轉纖腰時，更讓她健康運動型的線條表露無遺，S型曲線讓女粉絲亦感到羨慕！

張敏鈞更於其中一張相片中，比堅尼似乎難以穩陣包實上圍、移位之下陷走光邊緣，Yasmine於是出手調校泳衣的位置！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞於墨西哥海灘上性感大解放！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞於墨西哥海灘上性感大解放！（張敏鈞IG圖片）

即睇更多Yasmine張敏鈞靚相！

張敏鈞一向不介意分享性感好身材。（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞一向不介意分享性感好身材。（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞Yasmine以一身黑色吊帶長裙出席派對，傾倒豐滿上圍！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞Yasmine以一身黑色吊帶長裙出席派對，傾倒豐滿上圍！（張敏鈞IG圖片）

張敏鈞Yasmine以一身黑色吊帶長裙出席派對，傾倒豐滿上圍！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine張敏鈞輕鬆駕馭泳衣，側面S型身材前凸後翹非常誘人！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine張敏鈞遺傳媽媽鍾麗緹的豐滿上圍，逼爆泳衣似變成半透明！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine張敏鈞身穿的白色泳衣，採平口無肩帶及高腰高叉設計，相當考驗身材！（張敏鈞IG圖片）

Yasmine張敏鈞遺傳媽媽鍾麗緹的豐滿上圍，仰視角度拍攝更顯地心吸力視覺效果！（張敏鈞IG圖片）