楊茜堯公開嘲笑呢位視后前輩毫不掩飾　直言叫對方：你還是回家吧

最近無綫的一班愛將包括視帝黎耀祥、視帝郭晉安、視帝陳豪、視后楊茜堯、視后胡定欣、歐陽震華、吳卓羲、羅子溢、林曉峰、高海寧以及滕麗名等，齊齊獲邀為內地全新綜藝節目《藝員新訓2025》擔任嘉賓做導師。他們在節目中又考驗學員演技，他們自己也有挑戰多樣演藝技能，於節目中又唱又演。楊茜堯日前與老公羅子溢就夫妻檔上陣一起在該節目中大玩遊戲，更公開嘲笑同是視后的前輩蔡少芬。

羅子溢與太太楊茜堯（堯堯）與一對子女拍攝賀年照。（IG：@lawhimmm）

羅子溢與太太楊茜堯（堯堯）與一對子女拍攝賀年照。（IG：@lawhimmm）

羅子溢與太太楊茜堯（堯堯）與一對子女拍攝賀年照。（IG：@lawhimmm）

楊茜堯。（陳順禎攝）

楊茜堯。

楊茜堯離巢TVB六年之後，去年重返娘家拍台慶劇《黑色月光》，演技獲得一致讚好外，更憑此劇贏得《萬千星輝頒獎典禮2024》「大灣區最喜愛TVB女主角」獎項，穩坐一線花旦地位，獲粉絲和劇迷追捧。楊茜堯與老公羅子溢在《藝員新訓2025》的遊戲玩節入面，需要聽一段聲音，並準確重覆該段聲音內容是說甚麼。

羅子溢與楊茜堯拿蔡少芬來開玩笑。(影片截圖)

羅子溢與楊茜堯拿蔡少芬來開玩笑。(影片截圖)

第一段錄音是一把女聲，以很快的速度和不大標準的普通話說出數個字，楊茜堯和羅子溢聽完之後都呆在當場。兩人連聽兩次之都未能聽得懂女聲的「港普」，楊茜堯更表示：「這個人回家吧，我完全聽到明白她說甚麼」，羅子溢即時笑說：「你別說笑，這個人是...」楊茜堯即笑答：「蔡少芬嗎？」嘲笑蔡少芬的港普難以聽懂。楊茜堯其後再聽多一次，但仍然說不出答案，楊茜堯便笑說：「我要打給蔡少芬，告訴她我的聽不明白，你還是回家吧」，相當搞笑，而她拿蔡少芬來開玩笑明顯也只是在說笑，兩人私底下的關係相當不錯。

羅子溢與楊茜堯拿蔡少芬來開玩笑。(影片截圖)

羅子溢與楊茜堯拿蔡少芬來開玩笑。(影片截圖)

羅子溢與楊茜堯拿蔡少芬來開玩笑。(影片截圖)

羅子溢與楊茜堯拿蔡少芬來開玩笑。(影片截圖)

羅子溢與楊茜堯拿蔡少芬來開玩笑。(影片截圖)

羅子溢與楊茜堯拿蔡少芬來開玩笑。(影片截圖)

羅子溢與楊茜堯拿蔡少芬來開玩笑。(影片截圖)