私影模特兒大戰攝影師　哭訴被壓榨冇錢收：呢行都知道規矩㗎啦

隨住近年影硬照的興起，相應的行業硬照模特兒及攝影師、攝影講師等亦應運而生。雖知道人多就必然多是非。近日一單「模特兒大戰攝影師」就成為了網上討論區的熱門話題。事緣，有一位模特兒在threads哭訴，直言：「真心覺得好委屈，究竟係咪真係驚得罪客戶就要啞忍，俾佢哋壓榨。」



模特兒Heidi在threads哭訴被壓榨。（IG@heidilau0905）

到底發生了什麼事？原來有其中一位「攝影師」在沒有知會她的情況下用了她的一張照片做Nikon攝影班的宣傳廣告。當然，這個攝影班並沒有邀請他擔任模特兒。這位叫做Heidi的模特兒在threads上發帖，表示照片被盜用。

原來因為模特兒Heidi照片在沒有經同意之下被取用。（threads@heidilau0905）

Heidi更貼出與涉事有關攝影師的對話截圖。從對話中可以看到，一開始他發現自己的照片被使用後，就問攝影師：「係咪有我份？」不過相隔數日後對方才有回應，表示課程收生情況並不理想，所以一直未決定搵哪一位做硬照模特兒。其後，Heidi又提出他在未授權的情況下使用了照片，該名攝影師就馬上道歉：「講多次唔好意思先，關於肖像權呢樣嘢，我冇事先講清楚。」但他也重申，因為Nikon方面已出了廣告，未必可以下架。

原來因為模特兒Heidi照片在沒有經同意之下被取用。（threads@heidilau0905）

事情「木已成舟」，照片被迫成為攝影班宣傳的海報，Heidi就提出賠償要求也相當合理，而對方也表示合理但須與Nikon方面傾談，之後提出以一堂費用作補償。不過，模特兒Heidi似乎就並不領情，繼續追擊：「下？即係因為你比job我，所以我就要俾你任意俾相人？其實大家喺呢行都知道規矩㗎啦，你咁同恰我有咩分別？」

咁收返一定費用都好合理。（threads@heidilau0905）

之後，該名攝影師亦表明會用合理方法彌補，但就寫道：「不過我都可以幾肯定，如果當我哋關係變得唔好嘅時候，我相信以後絕對唔會有機會再搵你幫手做任何上堂活動。」但顯然模特兒Heidi就並不接受，回覆他：「你一發覺做得唔好，你個解決方法就係賠少少錢畀我，然後收咗錢嘅話我哋關係會變差就唔會再合作。」雖然攝影師多次表示不希望因此而有芥蒂，但模特兒Heidi就繼續說道：「你賠唔賠錢畀我都逼唔到你，我都唔鍾意搞到啲關係咁，我只係唔鍾意俾人恰到上心口。」似乎誤會真的頗大。

件事其他好簡單。（threads@heidilau0905）

事情起因緣自於有攝影師擅自取用模特兒Heidi的照片作招生，後來被發現後，就馬上道歉兼提出賠償。不過，模特兒Heidi似乎就並不滿意賠償方案，認為是被打發並以將來的工作機會作威脅。事後，Nikon有關課程海報已更換為另一模特兒的照片。

個女仔又幾靚。（IG@heidilau0905）

唔怪得個攝影師話佢受歡迎。（IG@heidilau0905）

Heidi Lau在IG有9.1萬followers，算是頗有名氣。（IG@heidilau0905）

Heidi Lau在IG有9.1萬followers，算是頗有名氣。（IG@heidilau0905）

Heidi Lau擔任過不少品牌的show girls。（IG@heidilau0905）

Heidi Lau在IG有9.1萬followers，算是頗有名氣。（IG@heidilau0905）

Heidi Lau擔任過不少品牌的show girls。（IG@heidilau0905）

Heidi Lau在IG有9.1萬followers，算是頗有名氣。（IG@heidilau0905）