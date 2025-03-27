張慧儀激動回應被指劈腿6富豪意外懷孕　形象惹火：話我雞、雞格

鄧兆尊早前在網台節目《娛樂好好玩》中爆料指，某女星同時與6位富豪交往，後來意外懷孕，但6位富豪都不肯「認頭」，惹來外界猜測鄧兆尊所說的女星身分，有網民根據線索推測，將矛頭直指有一個養子的張慧儀。張慧儀日前接受鍾慧冰YouTube頻道訪問時，即嬲爆回應：「有某人就攞咗一張合照，fans就喺度問，我哋好想問阿鄧某某嗰個女星係邊個，佢就喺度寫張慧儀。嗰一刻我係非常之嬲嘅，嚴重警告，跟住兩個紅色嘅感嘆號，『不要再製造謠言』！大家有冇諗過，對嗰個小朋友係有幾大嘅影響！你好好玩咩？好好笑咩呢啲嘢？」

張慧儀好嬲。（YouTube影片截圖）

張慧儀好嬲。（YouTube影片截圖）

張慧儀好嬲。（YouTube影片截圖）

來自馬來西亞的張慧儀自言自小已夢想來港做演員，而選美就是唯一途徑，她在1993年代表馬來西亞怡保來港參選國際華裔小姐，其後獲TVB賞識簽約成為旗下藝人，但因仍有馬來西亞口音，所以她最初獲安排於TVB藝員部做接線生，練習廣東話，之後她就加入《真情》劇組，張慧儀自言在與李司棋、劉丹合作的過程中獲益良多，但性格率直的她直言亦有不適應的時期：「我個外形呢惹火，我後生嗰時外形比較野呀，性格又咁直衝，再加上我鍾意着嗰啲衫，冇辦法，我喺熱帶地方長大，我鍾意着短裙短褲涼鞋，所以我初初入去嗰陣好多人就唔鍾意我呢啲外形、態度啦，用一啲好唔好嘅字眼嚟形容我，『雞呀』、『雞格』嗰啲，咁你聽完係咪好唔舒服呢，你咪起杠囉，你愈係咁人哋咪愈抗拒你囉。」

來港選美。（YouTube影片截圖）

來港選美。（YouTube影片截圖）

來港選美。（YouTube影片截圖）

成功入行。（YouTube影片截圖）

《真情》（YouTube影片截圖）

《真情》（YouTube影片截圖）

《真情》（YouTube影片截圖）

張慧儀坦言這也是她比較吃虧的地方，但她並未有介懷：「佢咁講，我咪野啲囉！你得咩？你野畀我睇！」張慧儀笑言當時「惹火」的自己在TVB是「死硬嘅」，而她所飾演的「彩瑤」在《真情》最後被安排死，張慧儀亦認為或許與性格不討好有關：「其實嗰陣時我自己唔知㗎，我諗其實我離開《真情》呢就係因為我啲咁嘅性格唔討好呀，但係真係假我哋冇考究啦。」不過其後因觀眾反應熱烈，張慧儀以「阿貴」的身份「回歸」，更在劇中性感示人，亦因而被王晶睇中參演了不少電影，包括《原始武器》、《強姦3 OL誘惑》等，更有噴血級性感演出，至今令人印象深刻。

張慧儀自認惹火。（YouTube影片截圖）

反擊。（YouTube影片截圖）

《原始武器》（YouTube影片截圖）

張慧儀在《原始武器》有性感演出。（電影截圖）

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張慧儀透露當時仍是TVB包薪的藝員，所有工作都必須經藝員部批准才可以接，而當時接拍王晶的電影亦是由王晶出面跟TVB洽談，不過拍完《強姦3》後卻引起極大迴響：「其實我都幾無辜，一嚟係你哋（TVB）同意我去做，做完返嚟俾人插嗰個又係我，或者立場唔同，TVB嘅劇入屋，但我覺得演員係要可塑性高，我係諗我電影性感，電視入屋，畀觀眾睇到兩面嘅我，咁樣係一件好事。咁大家立場唔同，後尾就分道揚鑣。」張慧儀又指當時更激動捍衛自己：「係你哋批准我我先做，你哋自己冇溝通咩？跟住佢哋講『畀你紅咗仲得掂嘅？』」

好大迴響。（YouTube影片截圖）

出位。（YouTube影片截圖）

最後死咗。（YouTube影片截圖）

最後死咗。（YouTube影片截圖）

張慧儀當年曾與盧慶輝有過一段情，但她憶述其實在拍攝《真情》期間兩人沒有太多交集：「我未同佢拍拖、完全冇感覺嗰時，有人話『盧慶輝都幾靚仔』、『你會唔會同佢拍拖』，當時我話『靚仔咩』、『我一定唔會同佢拍拖』，千祈唔好咁講，唔知點解某年某月某日突然間，『叮』一聲就着咗。」之後張慧儀因身體不適入院，盧慶輝大獻殷勤照顧，於是被對方打動，不過兩人拍拖短短約1年就分手收場，張慧儀無奈稱是「被分手」：「太多嘢過咗去喇……只不過當時我仲好記得我係被分手嘅，對我嚟講個打擊係好大嘅。」

《真情》（劇照）

《真情》（影片截圖）

難忘。（YouTube影片截圖）

張慧儀憶述當年某日完成工作後收到大批傳媒「Call爆機」向她求證分手一事，當時盧慶輝在活動上向傳媒透露分手消息，令她大感愕然：「我唔知呀，我前一晚仲同佢食飯好地地，仲拍緊拖，未分手。對於我嚟講，點解會咁呢？我好想知，即刻揸架車去搵佢，但係對方一定唔會講啦！當時我好唔開心，當然後期我知道咩原因啦，但係我覺得唔需要再去追究啦！係一個好好嘅經驗，嗰段時間我好難受㗎。」不過張慧儀未有透露原因，只表示盧慶輝已有家室，雙方亦多年沒有聯絡，不想舊事重提影響他人。

被分手。（YouTube影片截圖）