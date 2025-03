石修新抱林佑蔚度假大派福利狂曬誘人身材　背面風光尺度媲美半裸

石修的45歲兒子陳宇琛(Sam)於2017年與拍拖兩年的前有線電視主播林佑蔚(Camille)結婚,兩人婚後5年誕下囡囡陳翎(Luna),組成三口之家,生活幸福美滿。林佑蔚離開主播界後,不甘放棄事業只做賢妻良母,積極轉型做KOL,更不時於社交平台分享極大膽的性感照,有些福利圖的尺度之大更是令人咋舌。昨晚林佑蔚又再大派性感。

林佑蔚陳宇琛與囡囡拍攝聖誕家庭照。(IG@itscamilleadeline)

林佑蔚帶老公及老爺遊母校。(ig圖片)

林佑蔚於IG分享了一段短片,片中她身穿紫色比堅尼加一件小外套,在布吉一家酒店泳池邊的床上走下來。比堅尼的設計十分性感,而當林佑蔚擰轉身時,她的T-back泳衣更是把她整個屁股展現出來,衝擊網民視覺,極之誘人。林佑蔚留言寫道:「I took the chance to take these for my loves on the last day of this work trip. And to me, these are more than bikini photos. This is a personal celebration of how I take care of myself, how I have healed, how I have grown. I am thankful for my health, my body, my mind, my light, and for being aligned. (在這次工作旅行的最後一天,我抓住機會把這些送給我的愛人。對我來說,這些不僅僅是比基尼照片。這是對我如何照顧自己、如何復原、如何成長的個人慶祝活動。我感謝我的健康、我的身體、我的思想、我的光明,以及我的一致性。)」

