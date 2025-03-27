95後男星爆紅成新生代男神　粉絲暴曬分兩排等候震撼整個橫店

在這個新人輩出的娛樂圈中，競爭相當之大，想要突圍而出確不是一件易事。而現年27歲的張凌赫卻是幸運者，早年憑青春劇《少女大人》受到關注，近來更因劇集《愛你》而人氣急升，更帶紅劇中「床頭放蘋果助眠」的劇情，影響力相當驚人。

張凌赫因《愛你》而人氣急升。（張凌赫微博圖片）

張凌赫五官俊美，身高擁190cm，完美外型令他收獲不少粉絲。而他近來就因主演熱播劇《愛你》獲得不少人氣，在劇中他飾演一位醫生，有一段劇情是講述他分享有關助眠的養生小秘訣，就是在床頭上擺放蘋果，沒想到令該劇情爆紅，令不少網民紛紛作出嘗試，在網上引來熱討。

然而，對於劇中這個在床頭放蘋果能助眠的方法，根據內地有關專家表示，蘋果中確實含有芳樟醇、乙酸乙酯等成分，而這些物質可以通過嗅覺通路作用於大腦邊緣系統，能起到緩解焦慮、調節情緒的作用，從而有助於放鬆和入眠的，是有一定的科學依據。

張凌赫完美外型令他收獲不少粉絲。（張凌赫微博圖片）

在劇組外有大批粉絲等候。（微博圖片）

另外，人氣急升的張凌赫一舉一動都備受關注，近來在橫店拍戲的他，引來一大批粉絲長時間等候，在劇組大樓外分成兩邊等候他出現，大家無懼烈日當空暴曬之下仍耐心等待偶像出現，當他現身時大家顯得非常開心，立即拿起手機拍攝，他的人氣在95後新生代男星中絕對是數一數二。

大家只為見張凌赫一面。（微博圖片）

正因為人紅，而引來某一些私生飯越界，長期蹲守藝人住所，活動酒店，多次追車，跟機等，令到張凌赫的生活大受困擾。甚至乎有私生飯竊取他本人、家人、工作人員等個資，長期作出騷擾，嚴重侵犯他的隱私權、名譽權等，最後他的公司就報案處理，警方亦將這名竊取他個資的私生飯作出行政處罰決定，並依法拘留。

張凌赫正忙於拍攝《逐玉》。（微博圖片）