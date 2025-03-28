「TVB新一代腿神」44吋美腿保養心得　拍節目有專人按摩腳板？

由黃又南、梁允瑜（Chloe）主持的旅遊文化節目《關東．路駅十三》每逢播出都會吸引不少網民討論。日前播出一集，梁允瑜與黃又南繼續吃喝玩樂，到訪群馬縣的「蒟蒻之里」大買特買蒟蒻，之後又到日本樓梯街石段街再直落食雪糕，嘆免費溫泉足浴兼曬長腿。新一代「TVB腿神」之名當之無愧！

由黃又南、梁允瑜（Chloe）主持的旅遊文化節目《關東．路駅十三》每逢播出都會吸引不少網民討論。

梁允瑜（Chloe）曬長腿。

梁允瑜接受《香港01》訪問，坦言節目播出後，有觀眾收看後也多了人認識她。她說：「出街都會有人話我有睇你節目，IG都收到唔少DM話，我同又南嘅節目做得好好，好搞笑，好有火花。仲問我哋仲會唔會有第二季。最好笑係有唔少網民DM話我哋好似情侶咁樣成日鬧交，問我哋其實係咪情侶 ，所以都好開心，第一次有自己主持嘅節目。」

梁允瑜（Chloe）浸溫泉曬長腿。

梁允瑜（Chloe）餵食黃又南。

她坦言，平日不覺出街會「俾男人望」，但經常有同行朋友提過她頗為受注目。「我自己就係唔係好鍾意呢種感覺，所以我比較鍾意揸車。」

擁有一雙44吋長腿的她，坦言因為已不再是十八廿二，所以十分注意身材保養。「每個星期都會堅持做一次健身同埋上一次打拳堂，尤其是打拳 有時壓力太大 仲會一個禮拜打兩次。因為打拳真係完全會爆汗，好發洩到情緒 ，而且流汗又可以幫助皮膚呼吸，皮膚又會好，所以我好鍾意打拳。」

餵埋幕後攝影師。

睇節目都覺得好玩。

飲食方面，她也相當注重。她說：「飲食方面，我仍然係keep住168斷食呢個方法去保持身材，淨係得星期六日先放肆一下。每日都會飲蘋果牛蒡汁，除咗可以排便順暢，仲係養生嘅好方法。樣子嘅保養，除咗日常護膚之外，我每個星期都會敷至少三次mask，每個月都會定期做兩次Facial。」

梁允瑜參選香港小姐時被評為大熱門。（IG@cl.chloee）

請起長腿，她透露自己也有長腿的煩惱：「我成日腳板抽筋，啲人就話因為我太高，血液循環去唔到對腳。嗰陣去日本拍旅遊節目都有腳板抽筋，成隊crew望住我抽筋，幫我按摩咁樣。」到底是哪一位幕後得到這個「福利」？她回答，其實是全隊crew的唯一一位女性writer。

梁允瑜（IG/@cl.chloee）

至於長腿的保養，她坦言除了定期用乳液之外就沒有太多特別的方法。「因為成日打拳嘅關係 成日都會撞親整瘀，我自己又冇乜所謂，或者會去按摩，按多啲隻腳促進下血液循環。」

梁允瑜（IG/@cl.chloee）

還有什麼長腿的煩惱？她又回答：「成日都買唔到啱着嘅長褲，成日都吊腳，有時唔覺意又會撼親到個頭。雖然有咁多唔好嘅地方，但係我都係好鍾意做高妹。」

梁允瑜身材真係好好。（IG@cl.chloee）

梁允瑜身材真係好好。（IG@cl.chloee）