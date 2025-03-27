東張西望｜私家看護被92歲前上市公司主席非禮：你鍾唔鍾意畀我X

TVB節目《東張西望》今日（27日）講到一名私家看護張小姐，去年6月經中介介紹之下到半山照顧92歲的伯伯。張小姐指伯伯與同齡的太太同住，而且行動自如兼思維清晰，而張小姐的職責主要是扶著伯伯走路，確保他行路時不會跌倒，她更形容最初照顧伯伯時很輕鬆，因伯伯的自理能力挺高。但去年12月開始張小姐被伯伯開始言語上性騷擾，之後更對張小姐「出手」。

私家看護張小姐，去年6月經中介介紹之下到半山照顧92歲的伯伯。(節目截圖)

伯伯一開始對張小姐只是言語上的性騷擾，張小姐表示：「做緊運動嗰陣，佢就問我可唔可以畀佢摸啊？我想你幫我生個仔！咁我話，吓！你講乜嘢啊？我哋梗係唔得啦，我照顧你㗎咋，點樣同你生個仔啊？」張小姐直接叫伯伯不要再說這些話，她以為伯伯只是開玩笑，但幾天後，伯伯再次性騷擾張小姐。

伯伯一開始對張小姐只是言語上的性騷擾。(節目截圖)

張小姐指伯伯變本加厲：「今次就再直接啲，用粗口講我想搞你！」張小姐提供的片段中聽到伯伯說：「你鍾唔鍾意畀我X？」伯伯亦不斷重覆這一句，伯伯聽上去精神不俗。張小姐聽完後覺得很羞辱，亦害怕被伯伯家人知道，覺得她是一個勾引伯伯的人。

伯伯之後變本加厲用粗口講我想搞你。(節目截圖)

張小姐聽完後覺得很羞辱，亦害怕被伯伯家人知道，覺得她是一個勾引伯伯的人。(節目截圖)

伯伯出口之後更出手，張小姐扶伯伯起床時，平時扶著床欄的左手突然扶在張小姐的腰上，還要用手插進衣服內，觸摸到她的身體。張小姐覺得很不舒服：「我有啲唔自然囉，唔舒服囉，都想撥開佢嘅！不過我都心諗佢會唔會係借力！」當時她覺得是自己多心，但是幾天後伯伯又變本加厲。

伯伯出口之後更出手，張小姐扶伯伯起床時，平時扶著床欄的左手突然扶在張小姐的腰上，還要用手插進衣服內，觸摸到她的身體。(節目截圖)

當時張小姐覺得是自己多心，但是幾天後伯伯又變本加厲。(節目截圖)

張小姐表示當時正在幫伯伯做運動：「我幫佢郁緊隻左手嗰陣，佢隻右手就喺我嘅制服下面伸上去摸我個胸。」張小姐指伯伯一伸手上去就已經立即把他撥開，而伯伯就笑著跟她說：「舒唔舒服啊？摸得舒唔舒服啊？」張小姐向伯伯表示會報警處理。張小姐後來於沙田警署報警，而警署則把這案件轉介到中區警署，但她向警方查詢時，警方表示調查當中。警方向張小姐表示原來伯伯是退休上市公司主席，2022年退任是受到公司表揚。

張小姐指伯伯一伸手上去就已經立即把他撥開，而伯伯就笑著問她「舒唔舒服」。(節目截圖)

警方向張小姐表示原來伯伯是退休上市公司主席，2022年退任是受到公司表揚。(節目截圖)

節目組嘗試到伯伯住宅樓下，李旻芳向伯伯表明身份欲採訪，但就被伯伯掛掉了電話。之後她再聯絡伯伯女兒，表明身份後，伯伯女兒表示：「我唔識你哋㗎喎！你係邊位？我搵律師打畀你，好嗎？」之後伯伯女兒就沒有回覆了。

節目組嘗試到伯伯住宅樓下，李旻芳向伯伯表明身份欲採訪，但就被伯伯掛掉了電話。(節目截圖)