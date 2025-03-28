70歲前金牌司儀大女擺酒出嫁　穿旗袍跳舞頸上龍鳳鈪最搶眼

藝人鄭丹瑞（旦哥）去年9月榮升外父，大女鄭瑤（Zaneta）與金融才俊男友Jacob Chan註冊結婚，正式成為人妻。鄭丹瑞當時也有分享鄭瑤婚禮的照片，與Jacob交換婚戒幸福甜蜜非常，昨日（27日）鄭瑤在社交平台轉發和Jacob Chan於教堂進行註冊儀式及擺酒的照片。

鄭丹瑞（旦哥）去年9月榮升外父，大女鄭瑤（Zaneta）與金融才俊男友Jacob Chan註冊結婚，正式成為人妻。(ig@zanetacheng)

鄭瑤在社交平台轉發和Jacob Chan於教堂進行註冊儀式及擺酒的照片。(ig@zanetacheng)

從鄭瑤轉發的照片及片段中，早上Jacob接新娘時過程十分淡定和成熟，她則「興奮到跳舞」，穿起旗袍的她身上掛有一串金飾，笑得非常燦爛十分搞笑。最搶眼是鄭瑤身上的龍鳳鈪，雙手已經戴了兩對龍鳳鈪的她，身上亦掛了4隻於胸前。

鄭瑤轉發的照片及片段中，早上Jacob接新娘時過程十分淡定和成熟。(ig@zanetacheng)

鄭瑤則「興奮到跳舞」。(ig@zanetacheng)

鄭瑤頸上龍鳳鈪最搶眼。(ig@zanetacheng)

片中繼續可以見到旦哥穿著黑色禮服拖著鄭瑤進場，把女兒交到女婿Jacob手上。鄭瑤接受在場嘉賓的熱烈祝福，完成婚禮步出教堂時，旦哥也有幫忙撒紙碎，而鄭瑤與Jacob都非常甜蜜，像「接吻魚」一樣親吻從不吝嗇，一直親不停，二人之後就登上勞斯萊斯花車離開。

鄭瑤在社交平台轉發和Jacob Chan於教堂進行註冊儀式及擺酒的照片。(ig@zanetacheng)

旦哥穿著黑色禮服拖著鄭瑤進場，把女兒交到女婿Jacob手上。(ig@zanetacheng)

鄭瑤與Jacob都非常甜蜜，像「接吻魚」一樣親吻從不吝嗇，一直親不停。(ig@zanetacheng)

鄭瑤接受在場嘉賓的熱烈祝福，完成婚禮步出教堂時，旦哥也有幫忙撒紙碎。(ig@zanetacheng)

晚上鄭瑤與老公於酒店擺酒時，她換上簡潔的婚紗，亦不停向在場的人大派飛吻，她非常盡興。

晚上鄭瑤與老公於酒店擺酒時，她換上簡潔的婚紗，亦不停向在場的人大派飛吻。(ig@zanetacheng)