有你的時光里劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《有你的時光里》陸劇又名(你是光陰派的糖)，改編自同名小説。有劉芹志作為編劇，張勝富為執導，由童瑤、周依然擔任雙女主，李澤鋒、張子賢領銜主演的一套以現代為題材的電視劇。老拍檔童瑤與李澤鋒再次合作演繹情侶，還有馬德鐘加盟出演，不知劇集帶來怎樣的都市故事呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧有你的时光里@Weibo

《有你的時光里》電視劇情大綱

劇情以王家一對性格截然不同的姐妹為主線，姐姐王焱（童瑤 飾）前往深圳打拼，在一家廣告公司任職高層，是一位事業全能的都市女強人，卻因先天性貧血症，內心充滿掙扎與自卑。妹妹王靈均（周依然 飾）性格則叛逆不羈，不理家人勸阻和反對，決定隻身前往深圳，失業的她搬進了姐姐王焱的家，打亂了姐姐原本平靜而努力的生活。起初姐妹二人的相處並不和睦，發生摩擦與衝突，隨著日子越長，她們逐漸摒除矛盾，過上和諧溫暖的生活，也各自收穫了愛情。王焱的舊病復發，曾經想擺脫姐姐的王靈均選擇陪伴在旁。她們在大城市經歷過職場難關和戀情糾葛後，王焱放下了心中重擔，王靈均也解開了心結，一起展開新生活。

《有你的時光里》播出時間｜最新追劇日曆

《有你的時光里》電視劇幾時播?《有你的時光里》一共有32集，由湖南衛視、芒果TV播放，3月29日20：00起，芒果TV會員首日更新3集，會員不斷更，svip每日搶先看1集。3月31日20：10起，湖南衛視金鷹獨播劇場播出。

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《有你的時光里》演員人物關係圖

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《有你的時光里》演員

童瑤 飾 王焱

深圳打拼，事業女強人，患有先天性貧血，被妹妹打亂生活

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周依然 飾 王靈均

性格反逆，不顧家人反對要前往深圳，搬進姐姐的家生活

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李澤鋒 飾 高謙

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張子賢 飾 廖繁木

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馬德鐘 飾 方勵