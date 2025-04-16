奪命提示21-25劇情｜陳山聰捨命救劉佩玥、張振朗試探劉穎鏇

TVB《奪命提示》，有文偉鴻作為監製，梁恩東、湯健萍為編劇，由陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇等人領銜主演的電視劇。《奪命提示》幾時播？本文將會介紹這部TVB電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員陣容。

TVB《奪命提示》1-25集劇情 - 幾時播?

《奪命提示》第21集 (04/14)

ASIB分析Julie傳來的照片，鎖定一間荒廢村屋。曦文腦裡閃現某女子在屋中遇害的片段，但因患上創傷後壓力症而記不起事件經過。ASIB查到十五年前，受害女子是舞廳當紅歌女，與炳權過從甚密。炳權接受盤問，突見受害女子出現，大表震驚。曦文不斷閃現恐怖片段⋯柏飛帶曦文重返兇案現場，刺激曦文閃現更多受害女子的被害片段……炳權再次勒索嫦娥，嫦娥徬徨之際收到Julie傳來訊息……

《奪命提示》第22集 (04/15)

俊朗、嘉莉偕子瑜外出，及後發現有人跟蹤，原來是子瑜的生母劉惠芳。惠芳聲稱只想見子瑜一面，願意為女兒驗血。嫦娥到一東一茜收取贊助物資，驚訝受害女子出現；曦文對嫦娥身影似曾相識，深入追查後卻得悉關鍵人物被殺……柏飛、曦文於Julie引導下，在兇案現場與疑犯交手。ASIB一眾組員前來增援，子超卻出現失誤，讓疑犯逃脫。其後，俊朗和子超再次與疑犯相遇，兩人分頭追捕期間，子超又再出現失誤……

《奪命提示》第23集 (04/16)

柏飛、曦文重回疑犯消失的現場，發現重要線索，經化驗後證實與薩卡比亞有關。俊朗、嘉莉到薩卡比亞人聚居處展開調查，果見疑犯蹤跡，雙方爆發槍戰。疑犯以在場一名女子作擋箭牌，女子原來是俊朗舊相識韓楓。柏飛、曦文收到Julie傳來數獨題，拆解後知悉疑犯要對警員彭愷發下手，趕往卻見愷發重傷倒地。柏飛、曦文與疑犯槍戰，不知神秘狙擊手正瞄準二人……疑犯到醫院要殺愷發，俊朗趕到差點捉拿疑犯，卻有神秘車手突入阻攔……

《奪命提示》第24集 (04/17)

柏飛、曦文向振羽匯報，受害的兩名警員都曾是曦文下屬，並做過臥底。振羽懷疑ASIB有內鬼，命柏飛徹查。ASIB組員李建和與志美宣佈奉子成婚，並申請調職，眾人恭賀。曦文對子超起疑心，柏飛信任組員，曦文卻無意中發現柏飛可能為子超掩飾罪證，內心忐忑。商茜假裝腦退化向兒子柏飛與曦文逼婚，兩人縱知真相，但仍準備結婚。惠芳要帶子瑜回美國治病及團聚，俊朗、嘉莉不捨；子瑜突然病發，急需移植骨髓，惠芳卻被疑犯擄走……

《奪命提示》第25集 (04/18)

子瑜陷入昏迷，疑犯以惠芳作要脅，要與俊朗單獨會面。俊朗投鼠忌器，慘被虐打；俊朗看準時機反擊，疑犯不敵逃去，惠芳則被另一殺手挾持，俊朗心急救人卻不知中了圈套……俊朗犯錯被停職，與韓楓飲酒訴苦。韓楓對俊朗早有情愫，要對俊朗乘虛而入……曦文得知柏飛用間諜程式追蹤組員，對其信任開始動搖，此時收到Julie提示，指嘉莉有危險……柏飛率組員追捕，有人死在柏飛身旁。曦文在柏飛電腦發現可疑密碼，解密後感驚訝。

《奪命提示》第16集 (04/07)

予安和子瑜被甘澤和戴傑追殺，在Julie的指引下躲進雜物房。情急之下，予安撥打電話給曦文尋求幫助，然而訊號受到嚴重干擾，求救無果。與此同時，柏飛和曦文追蹤到相關線索，懷疑追殺與智能手錶上的機密數據有關。另一方面，炳權向嫦娥索要錢財，而甘澤恰好收到Julie發來的訊息，循線找上炳權，威逼利誘他供出予安的去向，隨後命令手下將其滅口。在與予安一同逃亡的過程中，子瑜突然病發，兩人不幸被甘澤等人截獲。ASIB迅速趕往現場展開營救行動，俊朗和嘉莉冒著生命危險衝入敵陣兩人。身負傷勢的俊朗前往探望子瑜，子瑜向他坦白自己已經知曉俊朗當年所犯下的錯誤，二人關係面臨破裂。

《奪命提示》第17集 (04/08)

蕊蕊和李冰雪組成了新的女子團體，正積極準備出道。經紀公司的老闆丁逸勝安排她們擔任某產品的代言人。然而，蕊蕊並不知道自己已經被人偷偷地拍下了裸照。為了調查一些事情，柏飛和曦文假裝親熱以接近蕊蕊，但結果卻是一場誤會。蕊蕊一直把柏飛當作親人看待。嘉莉送給子瑜一個飄雪水晶球，但子瑜的態度卻十分冷淡。為了讓子瑜開心，俊朗特意為她製造了一場雪景。子瑜感受到了俊朗和嘉莉對她的愛，最終坦白說她已經原諒了他們。在愛意的包圍下，俊朗鼓起勇氣向嘉莉求婚，嘉莉感動地答應了。與此同時，柏飛也向曦文表明了自己的心意，但曦文仍然無法忘記柏飛間接害死了友邦。不料被蕊蕊聽到了。柏飛和曦文突然收到了Julie的提示，得知蕊蕊正身處險境，兩人立刻動身前往營救。

《奪命提示》第18集 (04/09)

蕊蕊因輕傷住院，對曦文擅自暫停她所有排練和演出的決定感到不滿。Julie引導ASIB到荒僻山邊搜獲冰雪的屍體，眾人翻查山下閉路電視有所發現。子超奉命潛伏在疑犯身邊，卻遭對方設局考驗。子超在行動中受了輕傷，商雙為了替他治療傷勢，特意喬裝打扮到安全屋，兩人感情更進一步。曦文非常擔心蕊蕊會再次遇到危險，因此勸說蕊蕊離開經紀公司，引發了兩人之間的爭執。為了引蛇出洞，嘉莉和商雙被打造成了網紅組合。疑犯果然被美色所誘惑，對商雙上下其手。然而，就在此時，一個神秘人突然闖進了嘉莉和商雙下榻的酒店，並對她們發起了襲擊。

《奪命提示》第19集 (04/10)

受到Julie的煽動，兇手綁架了曦文和蕊蕊，對曦文展開報復。兇手對曦文進行虐打，並申訴自己的人生被曦文徹底毀掉，蕊蕊在一旁看著，內心感到十分痛苦。柏飛帶領隊伍及時趕到現場，劉力回憶起當年友邦殉職時自己因為害怕而不敢開槍的場景，最終，他克服了心理障礙，勇敢地開槍，成功救下了蕊蕊。然而，兇手在臨死前引爆了易燃物品，柏飛為了保護曦文，被硬物擊中頭部，當場昏迷不醒。曦文從振羽口中得知了當年友邦殉職的真相，這才意識到自己一直以來都錯怪了柏飛。柏飛醒來後，曦文卻不知道該如何面對他，於是選擇處處逃避。最終，曦文偷偷地為柏飛修理了古董手錶。柏飛得知後，循著線索找到了曦文，兩人終於坦誠相對，確立了彼此的感情。

《奪命提示》第20集 (04/11)

柏飛和曦文原本打算向大家坦白他們正在交往，但卻碰上俊朗和嘉莉宣布婚訊。為了不搶走他們的風頭，柏飛決定暫時不公開他和曦文的戀愛關係。另一方面，子超和商雙也終於走到了一起，有情人終成眷屬。炳權不斷向嫦娥勒索錢財，並威脅要揭露她深藏的秘密。嫦娥擔心這件事會影響到子超，內心十分不安。ASIB的組員們在背後議論紛紛，討論柏飛和曦文的戀情。曦文對於柏飛出爾反爾的行為感到非常不滿，但柏飛卻完全不明白發生了什麼事。嫦娥不斷受到噩夢的侵擾，精神變得恍惚，甚至開始出現幻覺。Julie利用潛意識誘導嫦娥殺死炳權，嫦娥最終下定決心約炳權見面。子超得知消息後，立刻趕來阻止，但沒想到嫦娥竟然一刀刺向了子超……

TVB《奪命提示》11-15劇情

《奪命提示》第11集 (03/31)

商雙為庭嘉的遭遇深感同情，子超卻認為她缺乏專業素養，兩人關係劍拔弩張。嘉莉關心俊朗，但被子瑜點破後刻意疏遠，讓俊朗困惑。此時，子超得知商雙有意辭職，急忙向她道歉，試圖挽留。為了測試嘉莉的心意，俊朗與同事林志美上演了一出假裝交往試探嘉莉，不料卻...更令人不安的是，曦文、嘉莉和商雙接連不斷地做著噩夢，她們懷疑這一切都與一種神秘的療癒音樂有關。曦文收到Julie傳來的詭異音訊，與她們在夢中聽到的聲音驚人地吻合。ASIB循著線索來到一座偏遠的小島，曦文等人在一間廢棄的房屋裡，遭遇了一個孔武有力、神情癲狂的神秘人物……

《奪命提示》第12集 (04/01)

一間廢棄的房屋裡，幾具身份不明的乾屍被發現，種種跡象表明，這與一個名為「百歲社」的組織有關。為了查明真相，俊朗和嘉莉偽裝成職員，秘密潛入百歲社進行調查。與此同時，曦文發現柏飛似乎是蕊蕊暗戀的對象，心中不免泛起一絲醋意。子超的母親趙嫦娥做義工，商雙送去物資，兩人相談甚歡。嫦娥被搶劫，嫦娥的前夫方炳權挺身而出，救下了她，並懇求嫦娥的原諒。為了更深入地調查百歲社，柏飛和曦文假扮成一對富豪夫妻，卻不料被老奸巨猾的經理孟鏡波盯上，在他們的住處安裝了偷拍鏡頭。為了不暴露身份，柏飛和曦文被迫在鏡頭前扮演恩愛夫妻，卻在不知不覺中假戲真做，彼此產生了微妙的情愫。曦文從病人顧小麗口中得知了「靈宇宙研習營」復生儀式，她設計，與柏飛一同混入了研習營。

《奪命提示》第13集 (04/02)

曦文身陷險境，幸得柏飛及時相救，而種種跡象表明，小麗的丈夫羅繼宗嫌疑最大。子超和商雙奉命對羅繼宗夫婦展開秘密監視。另一方面，子超在幫助母親嫦娥向無家可歸者派發食物時，意外與生父炳權重逢，但父子關係惡劣。柏飛和曦文被提前帶往研習營，而作為工作人員的俊朗和嘉莉也一同來到了荒島上。嘉莉敏銳地察覺到食物被下藥，她冒險暗中調換了食物，使得柏飛和曦文得以倖免，而她和俊朗卻不幸中招。在藥物的作用下，研習營的參加者們變得異常亢奮，他們在「老師」的煽動下，開始瘋狂地獵殺包括俊朗和嘉莉在內的五名「罪人」。與此同時，羅繼宗終於找到了機會，帶著小麗混入了研習營，而暗中跟蹤他們的子超和商雙，卻不慎暴露了行蹤……

《奪命提示》第14集 (04/03)

為爭奪「復生」機會，參加者互相殘殺，積分最高的柏飛和曦文自然成了眾矢之的，遭到其他參加者的猛烈攻擊，柏飛也因此受傷。繼宗和小麗加入混戰，老師煽動獵殺「侵入者」子超和商雙。在逃亡的過程中，子超和商雙意外地與柏飛和曦文相遇，而「老師」也很快得知了他們四人是一夥的，立刻下令將他們全部剷除。死裡逃生的俊朗和嘉莉決定鋌而走險，突襲「老師」的大本營，然而，他們所期盼的重要罪證卻早已被銷毀殆盡。正當眾人一籌莫展之際，Julie傳來了一條訊息，預示著「復生儀式」即將正式開始……蕊蕊熱心照顧柏飛，柏飛和曦文假裝交往以斷其念想。子瑜病情惡化，俊朗要與嘉莉共同守護她。

《奪命提示》第15集 (04/04)

子超對商雙有好感，一同做義工卻狀況百出。予安無意得知俊朗秘密，後來收到Julie訊息。予安裝病騙錢被柏飛識破，求助曦文，坦承只想為子瑜治病。予安替叔叔炳權帶水貨到駭客家，發現與子瑜遺失的同款手錶，Julie誘其偷錶。予安再送貨遇甘澤等恐怖分子尋仇，幸柏飛等人趕到。予安以為脫險，甘澤和戴傑卻為尋子瑜手錶來到童夢之家。

TVB《奪命提示》1-10劇情

《奪命提示》第6集

柏飛等人救出予安和佩雯，淑娟卻不知所蹤。子瑜遺失手錶感失落，獲俊朗和嘉莉安撫；俊朗希望重修舊好，但嘉莉未能忘記過去。子超相信淑娟善良，俊朗不以為然，二人各執己見。子超找到被通緝的淑娟，得知其往事……柏飛、曦文察覺桐輝之死有可疑，在案發現場找到重要線索。俊朗和嘉莉得悉子瑜就在疑犯車上，心急追捕。子瑜發現疑犯的殺人罪證，疑犯頓起殺機……柏飛和曦文從Julie提示找到疑犯，發現疑犯正挾持學童……

《奪命提示》第7集

柏飛、曦文合作救回學童，疑犯落網……蕊蕊學業成績差被曦文責備，二人吵架；柏飛鼓勵蕊蕊，答應助她學習。警方成立神秘訊息情報科，由振羽領導、柏飛帶隊調查相關案件。「一東一茜」聘請了新夥計黎燕德，商雙發現其女友正是舊同學蔣庭嘉，商雙開心聚舊，庭嘉似有點不自在。燕德為求改善與庭嘉的生活，參加綜合格鬥比賽，賽前卻收到視頻要脅，只好假裝被對手鄧世龍擊倒。俊朗、嘉莉依Julie提示趕到目的地，驚見世龍人體自燃！

《奪命提示》第8集

燕德七年前因世龍及其弟鄧世虎的指證而入獄，似有殺人動機，子超和商雙奉命調查。柏飛、曦文支持蕊蕊參加歌唱比賽，意外喚起塵封記憶。商雙介紹子超替燕德和庭嘉拍攝婚紗照，世虎率眾惹事，商雙被迫表露身分；子超斥商雙公私不分。柏飛、曦文找到石屋內有爆炸碎片，化驗師蔣佳成驗出化學合成物。俊朗於世龍燃燒時為嘉莉撲火而弄傷手部，嘉莉心軟照顧俊朗卻察覺有古怪……嘉莉、商雙在燕德家裝設偷聽器，遇上燕德、庭嘉遭人襲擊……

《奪命提示》第9集

燕德、庭嘉遇襲受傷送院，佳成怪罪燕德連累女兒庭嘉。經理人公司有意簽下蕊蕊，蕊蕊私下找柏飛陪同赴約。曦文得知後慨嘆不被蕊蕊信任，柏飛提醒曦文勿忘初心，曦文對蕊蕊之事有所決定。佳成反對庭嘉與燕德來往，勸退燕德，燕德無奈疏遠庭嘉。燕德潛入世虎家，企圖取回一段重要影片，不巧遇上世虎，二人大打出手。俊朗等看見有人逃走，世虎負傷離開時感到全身發熱……柏飛等察覺世虎的化驗報告有問題，追尋下發現疑犯有所行動……

《奪命提示》第10集

庭嘉身體出現異常，燕德擔心不已。神秘訊息情報科(ASIB)翻查涉案人的通話記錄後懷疑有幕後黑手在背後操控，及後恢復燕德手機裡已刪除的訊息，更有驚人發現。柏飛等人明白燕德於拳賽中故意輸給世龍的原因，同時在某段影片中找到一個關鍵特徵。柏飛認出擁有此特徵之人，很可能就是引發連串事件的始作俑者。ASIB來到燕德、庭嘉的藏身處，發現有人縱火逃離。眾人陷於火海中，柏飛、俊朗為救曦文與嘉莉甘犯險境……

《奪命提示》第1集 (03/17)

姜曦文，刑事情報科總督察，在追查人口販賣案的過程中，得到手機助理Julie提供的神秘訊息，發現了失蹤女臥底的遺骸。與此同時，重案組總督察郭柏飛也在調查一起連環殺人案，兩起案件的死者特徵竟有驚人的相似之處。儘管兩人過去存在嫌隙，上司關振羽仍要求他們合作。郭柏飛派出的臥底溫嘉莉，去夜店調查。在過程中重遇前男友招俊朗，但卻不知招俊朗的出現另有目的。隨著姜曦文不斷收到Julie的預告兇案訊息，甚至包括女臥底遇害的錄音，郭柏飛也不得不相信這神秘訊息的存在。

《奪命提示》第2集 (03/18)

郭柏飛和姜曦文不僅在工作上針鋒相對，私下裡也為了師父羅友邦女兒羅蕊蕊的照顧方式爭執不休。當年，羅友邦在追捕悍匪時殉職，兩人共同肩負起照顧蕊蕊的責任。與此同時，招俊朗的年幼契女杜子瑜身患白血病，臥底警員溫嘉莉不離不棄地照顧她，並責怪招俊朗的無情。招俊朗與僱傭兵宋耀興接觸，被迫協助綁架行動。郭柏飛認為此案與姜曦文調查的目標一致，希望合作，卻遭到冷淡回應。此時，他再次收到來自神秘手機助理Julie的訊息。身陷險境的溫嘉莉昏迷不醒，招俊朗不顧一切地違抗命令，潛入敵營營救她……

《奪命提示》第3集 (03/19)

招俊朗成功救出溫嘉莉，兩人殺出重圍。姜曦文率隊搗破僱傭兵巢穴，與宋耀興展開激戰，郭柏飛及時出現支援。然而，在審訊過程中，宋耀興的行為卻出人意料……溫嘉莉住院治療，招俊朗試圖彌補過去的過錯，但溫嘉莉心結難解。劉力想要化解郭柏飛和姜曦文之間的隔閡，卻未能成功。姜曦文回憶起當年與郭柏飛互生情愫，因友邦之死而決裂……郭柏飛和姜曦文重新調查女臥底命案，發現了關鍵線索。姜曦文前往醫院保護溫嘉莉，不料自己和溫嘉莉卻被綁架。就在此時，郭柏飛再次收到了Julie的訊息……

《奪命提示》第4集 (03/20)

在神秘訊息Julie的指引下，郭柏飛與招俊朗找到了姜曦文和溫嘉莉的所在位置……劉力約郭柏飛和姜曦文一同祭拜羅友邦，卻意外透露自己也收到了神秘訊息。童夢之家的院童方予安在夢遊時險些發生意外，郭柏飛和姜曦文發現他的畫作暗藏玄機。招俊朗和溫嘉莉送杜子瑜返回院舍，子瑜對招俊朗態度冷淡，而招俊朗則注意到清潔女工劉淑娟的行為舉止十分怪異。劉淑娟在過馬路時險些被車撞，司機方子超認出她是老街坊。方予安突然失蹤，郭柏飛借調表妹商雙協助調查。姜曦文的姊姊姜千嬌照顧的朋友之女巫佩雯，突然衝出馬路，事件接踵而至。

《奪命提示》第5集 (03/21)

郭柏飛奮不顧身救下了巫佩雯，但她卻神情呆滯，而劉淑娟則躲在暗處窺視著一切。方予安和巫佩雯都患有夢遊症，商雙分析他們的畫作，發現畫中的「多多熊」隱藏著黑暗的訊息。招俊朗送給杜子瑜一支智能手錶，成功贏得了她的歡心。劉淑娟因被保安葉桐輝誣告偷竊而與其發生激烈爭執，招俊朗上前制止。方子超拜訪劉淑娟，詢問她兒子的近況，劉淑娟似乎有所隱瞞。巫佩雯再次失蹤，郭柏飛和姜曦文懷疑與她隨身攜帶的糖果有關。童夢之家附近發生了一起命案，身為警察的方子超接報到場，卻意外遇到了劉淑娟。為了逃避警方的追捕，劉淑娟從高處跳下……

TVB《奪命提示》的演員陣容

陳山聰 演 郭柏飛

重案組總督察，3年前與姜曦文互生情愫，因友邦之死而決裂。

張振朗 演 招俊朗

温嘉莉的前男朋友，有一個身患白血病的契女杜子瑜。

劉佩玥 演 姜曦文

幾年前，因為一次追捕行動引致悲劇，姜曦文歸咎於柏飛急功近利。3年後，再要因為連環殺人案要與郭柏飛再合作。

劉穎鏇 演 温嘉莉

招俊朗的前女朋友，也是一個臥底，奉命混入犯罪集團，卻重遇前男友招俊朗(張振朗飾)，關係糾纏不清。