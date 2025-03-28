中年3｜龍婷反串與劉曉昆合唱　「冠軍組」黃博搭羅啟豪勁高分？

《中年好聲音3》逢周日晚上8點翡翠台播映，由車婉婉擔任主持，評審團除了固定班底肥媽、張佳添、周國豐以及音樂女神海兒外，本回合邀來曾為《中年2》擔任嘉賓評審的關心妍回歸，見證14強晉身12強淘汰賽事。

黃博與羅啟豪合唱《囚鳥》

本輪主題是「中 1、2 生助力賽」，分為上、下半場競賽，首7位參賽者將由《中1》生助力，其餘7位參賽者則由《中2》生助力；按照上回合分數，由低分至高分順序出場，最高分的4位參賽者將到正官庄高麗蔘晉級區，最低分的3位參賽者將跌入「中年危機區」，評審們將在6位「中年危機區」參賽者中淘汰兩人。此外，本輪開始加入累積排名分，會影響爭入總決賽的資格。

黃博與羅啟豪合唱《囚鳥》

本周日（30日）播出的上半場競賽，出場參賽者由阮慧珊、王鄭浚仁、劉曉昆、占士丁丁、黃博、張與辰和李金凱，分別夥拍《中1》的李佳、支嚳儀、龍婷、吳大強、羅啟豪、周吉佩及顏志恒演出，歌單如下：阮慧珊＋李佳《滾滾紅塵》、王鄭浚仁＋支嚳儀《我是不是你最疼愛的人》、劉曉昆＋龍婷《得不到的愛情》、占士丁丁＋吳大強《Hey Jude》、黃博＋羅啟豪《囚鳥》、張與辰＋周吉佩《光輝歲月》、李金凱＋顏志恒《大會堂演奏廳》。節目開首，一眾《中 1》師兄師姐打頭陣演出，合唱該屆主題曲《我們的名字》，帶動高潮！

劉曉昆與龍婷跳唱演出《得不到的愛情》。

本集多個演出同為耀眼，其中「女大魔王」黃博獲靚聲王羅啟豪助力的《囚鳥》，可謂驚艷一眾評審，關心妍看畢後直言：「我個心仲未跳完！黃博有個天籟之音，我係一路打冷震、一路心跳加速，好好聽，真係冇得彈。」海兒評為最完美的和音演出：「層次出晒嚟，有 give and take，冇人搶，好和諧。明顯耳仔有聽住大家一路去 adjust，follow 大家個 flow，成件事先咁靚，所以兩個都係amazing。」張佳添則以美點雙輝形容兩人演出，直言聽 10 次、20 次耳朵都不覺累：「『中1靚聲王』夾『中3靚聲王』，嘩我耳仔忙到，享受邊把聲好呢？想聽多啲你哋一齊合唱，冇得頂！」

海兒大膽叫肥媽示範「邪的眼神」！

龍婷反串著男裝突顯劉曉昆女人味

此外，劉曉昆與龍婷演出的《得不到的愛情》同樣值得關注，劉曉昆繼 16 強競賽跳唱快歌《獨一無二／獨家試唱》大晒超柔軟「舞」功，本回再以擅長舞蹈演出。身穿單肩連身短裙上陣的曉昆，狂扭腰展示嫵媚一面；師姐龍婷為突顯師妹曉昆女人味，反串穿男裝以中性型格造型上陣，希望給意料之外的效果予觀眾。

劉曉昆與龍婷跳唱演出《得不到的愛情》。

海兒大膽叫肥媽示範「邪的眼神」！

一眾《中 1》師兄師姐打頭陣演出《我們的名字》，帶動高潮！

評審們對於曉昆與龍婷演出的評語好壞參半，張佳添笑言被曉昆電暈：「呢個係騷味嘅曉昆，未見過。龍婷變小龍哥，犧牲自己女人味，等曉昆完全發揮到另一面，整體上係成功，我差啲掛住睇唔記得聽！」但肥媽卻認為曉昆欠缺 sexy 感，並趁機整蠱張佳添：「太多笑容，feel 唔到個 sexy 感覺。你咁樣除咗張佳添覺得你sexy，都冇乜邊個會覺得你 sexy，眼神要邪一啲。」向來正經的海兒竟然加入戰團，大膽著肥媽示範「邪的眼神」，到底之後發生甚麼事？密切留意本周日晚播出的《中年好聲音3》。

一眾《中 1》師兄師姐打頭陣演出《我們的名字》，帶動高潮！