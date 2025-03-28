謝霆鋒賣烤腸變億萬富翁　銷售額驚人達15億人民幣蟬聯全國第一

將在啟德舉行演唱會，一票難求要多次加場的謝霆鋒，近年副業一樣經營有道，其品牌鋒味派早前進行四周年慶典，即場宣布烤腸累計銷售額達15億人民幣，連續三年成為全國第一﹗



謝霆鋒透露鋒味派爆汁烤腸累計銷售額達15億人民幣，連續三年全國銷量第一。（網絡圖片）

近年來，謝霆鋒將更多的精力轉移到自己熱愛的美食界。（微博）

謝霆鋒一身西裝亮相，即席示範煎餡餅、整薄餅等，霆鋒表示自己想做一個百年品牌：「對美食，我們都不讓步」借助直播電商和明星創始人影響力的疊加，鋒味派僅用三個月時間，單月銷售額就突破千萬元，在鋒味派成立的第三年，其銷售額已突破10億元。

謝霆鋒日前出席自家品牌「鋒味派四周年慶典」活動。（影片截圖）

謝霆鋒日前出席自家品牌「鋒味派四周年慶典」活動。（影片截圖）

謝霆鋒即席下廚。（影片截圖）

謝霆鋒透露其品牌中的爆汁烤腸累計銷售額達15億人民幣，連續三年全國銷量第一，根據官網價錢，鋒味派爆汁烤腸為109元3盒。台上霆鋒表示：「有很多的產品還是有一些情意結或小故事，好像午餐肉及烤腸，在香港茶餐廳肯定是吃得最多的，茶餐廳有餐蛋治，一個是餐腸麵，對於一個香港的電影人來說，餐蛋治更加是一個標記，因為它很方便，沒有湯湯水水，它不需要筷子，基本上吃完就可以開工，但是也是因為這麼根深柢固，我們從小吃到大，很多時候拿着那個肉，我在看裏面的時候，哼！到底裏面是甚麼鬼？從來也沒有人告訴你，今天我們的配料表就清清楚楚告訴大家。」

謝霆鋒透露其品牌中的爆汁烤腸累計銷售額達15億人民幣，連續三年全國銷量第一。（影片截圖）

謝霆鋒透露其品牌中的爆汁烤腸累計銷售額達15億人民幣，連續三年全國銷量第一。（影片截圖）