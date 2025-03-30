以美之名劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《以美之名》陸劇，有江霞、秦夢茜、杜瑞榕作為編劇，李少飛為執導，由姚晨、賈靜雯、侯雯元領銜主演的一套以現代為題材的電視劇。此劇採用了雙女主設定，是首部以醫療美容為題的陸劇，又被稱為電視劇版的《好東西》，以複雜的情感詮釋現代女性主義打動人心。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

以美之名官微@Weibo

《以美之名》電視劇情大綱

劇情以單元案例的方式開展，講述求美者背後的心理創傷與重生。

公立醫院顱頜面外科醫生喬楊（姚晨 飾）為人理性專業，老公是技術高超的陸子游醫生（侯雯元 飾）。周靜雯（賈靜雯 飾）剛從德國學成歸來，與丈夫秦歸（袁弘 飾）創立了格慕整形醫院，夫唱婦隨。喬楊與周靜雯曾讀同一間醫科大學，因一場誤會分道揚鑣，十年後在格慕醫院重逢。兩人性格和理念完全不同，宛如宿敵，工作上經常意見不合，但因為共同的醫者理想與信念，從針鋒相對的競爭對手到因醫者初心聯手救治毀容患者、腫瘤病患等複雜病例，一起面對手術難題，逐漸解開心結。兩位女主角曾為了迎合他人而改變自己，但最終她們明白，只有真正取悅自己、接受自己和愛自己，才能找到真正的快樂與價值。

《以美之名》播出時間｜最新追劇日曆

《以美之名》電視劇幾時播?《以美之名》一共有29集。3月30日19:30起 優酷全網獨播，優酷VIP會員首更3集，3月31日至4月6日週一至週四、週日每天更新2集，週五、週六每天更新1集，SVIP每個更新日提前多看1集。東方衛視、北京衛視、浙江衛視聯合播出，週一至週四、週日每天19:30連播2集。週五、週六每天播出1集。

《以美之名》演員

姚晨 飾 喬楊

公立醫院顱頜面外科醫生，跟曾為同學的周靜雯不和，後來在她創立的醫院相遇

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賈靜雯 飾 周靜雯

從德國學成歸來，與丈夫白手興家創立整容醫院

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侯雯元 飾 陸子游

喬楊的丈夫，技術高超的醫生

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袁弘 飾 秦歸

周靜雯的丈夫，一同創立格慕整形醫院