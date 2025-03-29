HOY TV《他鄕的煮人》首映宴眾星到賀　探索他鄉港人廚師的故事

HOY TV全新美食節目《李錦記呈獻：他鄕的煮人》將於3月31日起，逢星期一至五晚上 8時30分於HOY TV 77台播映。節目由陳淽菁擔任主持，透過聲音導航，帶領觀眾走訪加拿大、澳洲、英國、新加坡、馬來西亞及日本，尋找移居當地的香港「煮人」！

《他鄕的煮人》將於3月31日隆重首播（梁碧玲攝）

節目將展現港人廚師如何堅守香港飲食文化的「傳承、創新、融合」三大原則，將獨一無二的香港美食帶入異鄉，成就一個個感人至深的香港「煮人」故事！（梁碧玲攝）

HOY TV昨晚(28日)特別為節目舉行首映宴，並邀得本地多位名廚、HOY TV綜藝節目主持、多位藝人、贊助商李錦記代表以及場地贊助東海飲食集團及鴻星集團代表一齊出席首映宴，率先欣賞節目精華之餘，更品嚐多款以李錦記醬料炮製、與節目相關的菜式。節目透過異鄉港人廚師的生活實錄，展示「香港味道」在全球各地的非凡魅力，並探討香港美食在當地受歡迎的原因。節目亦講述每一位廚師如何憑藉多年的經驗，以港式煮法巧妙地融合當地文化，為美食注入新元素，也保留了「香港味道」，以美食傳遞動人的香港故事。

HOY TV製作總監張志明又一力作。（梁碧玲攝）

有線寬頻通訊有限公司行政總裁兼執行董事杜之克表示：「HOY TV一直致力拍攝各類型的美食節目。今次《他鄉的煮人》發掘港人廚師在世界各地的奮鬥故事，透過每道菜式背後的動人故事，帶出香港人堅毅不屈的精神，同時向外宣揚香港美食之都的美譽。」

HOY TV、李錦記集團及東海飲食集團及鴻星集團管理層合照。

李錦記醬料企業事務執行副總裁孔君道表示︰「《他鄉的煮人》節目介紹多位香港的廚師，如何以『香港味道』在異地闖出一片天空。他們的故事，讓我們更深信美食不但能建立聯繫、承載回憶，亦是表達愛的一種方式。李錦記的產品遍佈全球100多個國家及地區，我們很希望繼續協助更多世界各地的『煮人』炮製佳餚，以美味加深彼此聯繫，餐餐陪伴您。」

節目主持陳淽菁亦在首映宴中分享主持《他鄉的煮人》的感受，她表示：「好榮幸能夠擔任節目主持，《他鄉的煮人》是一個觸動人心、有溫度的節目，好感動在節目中看到廚師們透過食物及味道聯繫香港人的感情。」

節目主持陳淽菁。（梁碧玲攝）

一眾城中名廚和藝人嘉賓紛紛到場支持首映宴，包括百樂潮州酒家集團行政總廚許美德、富臨飯店行政總廚黃隆滔、香港瑰麗酒店主廚李志偉、香港賽馬會會所行政總廚楊源益、獅房菜主廚譚詠儀、香港中廚師協會幹事馬榮德、幹事劉振權、名廚楊國基、余健志、張錦祥。藝人方面，包括蘇韻姿、七仙羽、孫慧雪、敖嘉年、蔡嘉欣、梁兆楹、簡淑兒、陳婉衡、利穎怡及美食KOL馬田。

眾星到賀！（梁碧玲攝）

首映宴當晚，東海飲食集團及鴻星集團行政總廚麥嘉偉為嘉賓們親自炮製十道與節目相關、並以李錦記的特色醬料烹調的菜式， 讓大家能夠品嚐不同國家的香港味道。除了品嚐名廚的美饌外，大家還一同欣賞節目精華片段，率先觀看香港「煮人」在異鄉的動人故事。而東海飲食集團及鴻星集團亦特別為此十道菜式推出《他鄕的煮人》優惠套餐，將於4月1日全線分店推出應市。

《李錦記呈獻：他鄕的煮人》將於3月31日隆重首播，節目將展現港人廚師如何堅守香港飲食文化的「傳承、創新、融合」三大原則，將獨一無二的香港美食帶入異鄉，成就一個個感人至深的香港「煮人」故事！