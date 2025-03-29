李國祥離世丨相隔7年IG突然上載陰天片說「Bye」　家人憑歌寄意

歌手李國祥憑《餘情未了》、《總有你鼓勵》等金曲在90年代成名，今日（29日）驚傳死訊，好友周啟生證實消息，並透露李國祥的喉嚨曾有嚴重問題，要做大手術。近年李國祥轉戰內地發展並開設小紅書；但兩周前，相隔七年李國祥突然在IG發文，並上載有「Bye」字的影片，並留下12個字的留言。

李國祥突然離世，享年60歲。（ig@kclee1005）

李國祥在3月15日上載一條烏雲密佈的陰天影片，上面寫有一個「Bye」，並寫道：「未讓這世界查覺 暗暗地記載」，不過對於生病一事隻字不提，十分低調。而當時只有9個Like及一人留言，疑似粉絲表示：「好久不見」，直至李國祥離世消息公開，多人留言表示：「RIP」。

據悉李國祥於3月4日已離世，並於3月14日出殯並進行火化儀式；翌日由家人在李國祥的IG發文，並加上《餘情未了》的歌詞來悼別，亦切合他低調作風，揮別塵緣，不需要經動任何人。

李國祥相隔7年突然在IG上載「Bye」字。（ig@kclee1005）

曾有人留言表示：「好久不見」。（ig@kclee1005）

而李國祥在小紅書最後一次曝光則在去年12月中，他做吃播介紹佛山美食，影片中見他精神不俗，還在不同景點獻唱他的歌曲《摘星的晚上》，雖然是播帶「咪嘴」，但李國祥表情十足。另外，他還有舉行音樂會，以及介紹廣州文化旅活動等，見他雖然略帶聲沙，但仍中氣十足，並不察覺他的喉嚨出現問題。

李國祥近年在內地發展。（小紅書）

去年12月還拍片介紹佛山美食。（小紅書）

仲有唱歌。（小紅書）

另一條片見佢說話只略帶聲沙，但好精神。（小紅書）

去年12月《秋月回想慈善演唱會》。（小紅書）

去年12月《秋月回想慈善演唱會》。

去年12月《秋月回想慈善演唱會》。

去年10月，李國祥與蘇志威和劉小惠夫婦現身西藏林芝，李國祥亦有分享影片，見劉小慧更向蘇志威做出心心手勢，而身穿白色T恤的李國祥突然出現，更手持一支氧氣，他邊行邊說：「唉！在高原這裡撒狗糧，吸多兩啖氧氣先！」然後作狀大力深呼吸，原來李國祥被劉小慧及蘇志威耍花槍耍到他要吸氧氣。

去年10月孖蘇志威同劉小慧夫婦去西藏。（小紅書）

見到有人放閃。（小紅書）

李國祥吸氧氣。（小紅書）