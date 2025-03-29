蔡一傑泰國遇地震吊燈房門搖晃　關楚耀老婆自認「黑腳」要還神

緬甸昨日（28日）下午發生黎克特制7.9級強烈地震，泰國曼谷多地有強烈震感，翟道翟更有施工中的高樓整座倒塌，當地目前已進入緊急狀況。身處曼谷的草蜢成員蔡一傑昨晚於社交網報平安，並拍片記錄了當地的情況。

2025年3月28日緬甸發生大地震，泰國震感強烈，曼谷有興建中的建築倒塌。（網上圖片）

蔡一傑寫道：「巧遇泰國，第一次地震，好彩我住2樓走得快好世界 #地震 #希望所有人平安 #集氣」片中見他先在酒店房間，見到吊燈及門不停搖晃，他說：「地震呀，第一次泰國地震⋯⋯哇好搖，我成個人都搖緊。」及後蔡一傑走到街上直擊情況，見到聚集好多人，他邊行邊說：「所有人都向一個方向走，因為嗰邊有個Building啱啱起好，驚佢冧⋯一冧就好麻煩。」由於當時BTS站、商場等都關閉，而民眾沒有車返屋企，只能在街上等待。不少網民均提醒他要注意安全，好友伍詠薇也留言：「愛人你喺泰國小心啊，快啲返嚟香港啦！」

蔡一傑去年發現有腦瘤要做開腦手術。（IG@蔡一傑）

蔡一傑身在泰國遇上地震。（Facebook@蔡一傑）

吊燈和門都有搖晃。（Facebook@蔡一傑）

另外，關楚耀的KOL老婆Joann亦身在曼谷，她亦有在IG Story向粉絲報平安，直言好黑仔：「去冰島已經全國紅色警報，曼谷而家又緊急狀態。點解我呢幾次去旅行都好似歷險咁，諗住返鄉下都可以遇到曼谷百年一遇嘅地震，我真係黑腳嚟……」。

Joann早前去冰島旅行。（IG@jjjoann）

去冰島已經全國紅色警報。（IG@jjjoann）

曼谷而家又緊急狀態，佢都自認「黑腳」。（IG@jjjoann）

Joann指地震一刻好多人逃亡：「頭先喺酒店lobby等咗好耐，唔俾上房。好多人着住揼骨衫就逃亡，有好多人鞋都冇着，有好多游完水淨係着條泳褲。」她指返上房後發現牆身裂開了：「返上房，我見我啲化妝品冇跌晒落地以為OK，原來廁所埲牆出面裂晒……入邊啲瓷磚都鬆鬆地」。今午近12時，她亦有更新情況，見她在BTS車站內，之後就到當地還神。

關楚耀與太太經常周圍去旅行。（IG@jjjoann）

Joann今午在BTS站內。（IG@jjjoann）