奪命提示｜丁子朗胸肌太澎湃原來係因為咁　拍劇竟然用牛屎搽身

TVB劇集《奪命提示》昨日（29日）於觀塘一商場舉行宣傳活動，劇中一班演員如張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍、區明妙、文偉鴻等人都有出席。每次出場都有驚喜的演員，今次眾人以一臉傷加一身拳撃服裝帥氣登場，令在場不斷歡呼。玩遊戲時劇中兩組情侶的親密度及合拍度都十足，丁子朗先是讓郭柏妍坐在身上做掌上壓，之後劉穎鏇則坐身在張振朗的腰上做sit up，雖然兩位男士都有負重，但也是甜蜜的負擔，簡直羨慕死在場的男士。

張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍、區明妙、文偉鴻等人都有出席《奪命提示》宣傳活動。（陳順禎 攝）

丁子朗同張振朗有甜蜜的負擔，簡直羨慕死在場的男士。（陳順禎 攝）

丁子朗同張振朗有甜蜜的負擔，簡直羨慕死在場的男士。（陳順禎 攝）

丁子朗活動後接受《香港01》訪問時被問到胸肌太澎湃而令網民有錯覺像帶了胸罩一樣，他笑指自己也有看到：「因為啱啱飛出嚟嗰個胸型呢，係有少少凸咗出嚟嘅！因為我係有著緊身嗰個腰封，嗰排啱啱打完戲條腰有少少唔舒服，咁所以就紮咗個腰，就變咗個胸型有少少奇怪，逼咗出嚟咁樣。」原來那天他拍了高強度的打戲而令他的腰有點受傷，所以就加了腰封繼續拍攝的工作：「咁扭傷咗都要繼續拍，唔通唔拍咩！咁大場口，有爆破有車咁，唔可以book多次㗎嘛。所以就攝腰封，拉到入面好緊，希望唔會扭傷。」

丁子朗因為胸肌太澎湃而令網民有錯覺像帶了胸罩一樣。（陳順禎 攝））

丁子朗表示拍攝當日受了傷，所以才加了腰封。（陳順禎 攝）

丁子朗坦言希望有朝一日自己的胸肌真的能這樣大：「希望有一日我可以胸肌操大隻都好似戴咗個bra咁。（網民拎你同Tyson Yoshi比，自己又點睇佢個胸肌？）佢係男仔見到都好羨慕嘅身材嚟嘅，非常之厲害，同佢比係我榮幸啦！」而Tyson Yoshi每次現身的裝束都是網民的焦點，而他亦是令丁子朗希望操得再大隻一點，更大讚Tyson Yoshi的肌肉線條很漂亮。

丁子朗坦言希望有朝一日自己的胸肌真的能像Tyson Yosh一樣這樣大。（陳順禎 攝）

Tyson Yosh是令丁子朗希望操得再大隻一點，更大讚Tyson Yoshi的肌肉線條很漂亮。（陳順禎 攝）

亦有網民表示為何爆破場面後，丁子朗與張振朗的白色衣服都這樣雪白無暇，他竟然自爆發生了一件小插曲：「其實我係有整污糟到，咁但係個故事好長！話説我哋跳出嚟啦，suppose係白色衫入面嘅，應該係污糟嘅。咁我就覺得係喎，服裝唔應該畀件咁乾淨嘅衫我，咁我就喺嗰啲石地嗰度揾咗一坨泥，塗喺自己個身度，同埋塗落條褲嗰度。點知嗰坨泥點解怪怪地嘅呢，有啲味，原來佢係牛屎嚟嘅！」

丁子朗與張振朗的白色衣服都這樣雪白無暇，他竟然自爆發生了一件小插曲。（陳順禎 攝）

丁子朗指因為此事被監製笑了很久：「隔離張振朗問我：『做乜嘢啊你？』跟住佢話整污糟件衫唔係咁樣整！」丁子朗其實只想就地取材，但就拿了一坨牛屎塗在身上，之後這件戲服就唯有丟掉。