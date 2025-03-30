吳業坤日本妻浜口愛子首公開日本結婚絕密片段　親揭婚後改姓真相

現年34歲的吳業坤 (坤哥) 於2022年5月7日深夜突然於社交網站宣布已婚，投下震撼彈。坤嫂是比她細4年的日本女演員浜口愛子 ( Aiko Hamaguchi )，坤哥婚後帶同老婆由日本返港生活，過住甜蜜幸福的新婚二人世界。愛子嫁夫隨夫，甘願放棄日本老家來港適應新生活，做老公背後的女人，主打一個溫柔賢淑。坤嫂亦經常於社交網分享她的生活日常，還開設了個人YouTube頻道同大家更新近況。

坤嫂激罕性感靚相。(浜口愛子ig)

坤嫂的眼鏡娘LOOK。(浜口愛子IG)

藝人吳業坤也娶了日本太太(浜口愛子IG)

昨日浜口愛子就上載了一段短片講解日本人結婚後會改姓的問題，她在該片的介紹中寫道：「今次我想同大家講吓日本人結婚後姓氏嘅問題。因為喺日本，一家人係要同一個姓氏。聽講電時世界上，淨係日本唔可以揀夫婦別姓。咁國際結婚呢？今次我想同大家分享吓同想聽大家嘅意見！請留言話俾我。」

浜口愛子表示她選擇了結婚之後跟隨老公吳業坤改姓，因為她小時候已很嚮往結婚之後改為所愛男生的姓，同埋由細到大大家都是一家人一個姓。片中浜口愛子以日語加廣東話講解，她的廣東語說得相當不錯。她還首次公開了在2022年跟吳業坤在日本舉行結婚儀式的片段，相當甜蜜。