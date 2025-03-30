夏文汐火辣姪女與靚靚合作感夢幻攬到實　曾傳獲金主砸百萬賣廣告

提起鄧伊婷這個名字，大家第一時間必定想起「性感」二字！皆因她擁有一副Fit到漏的「魔鬼身材」，而且還經常在社交平台大派福利圖，令人看得熱血沸騰，因此深受粉絲喜愛。除了保持吸睛、火辣形象外，鄧伊婷近年積極在劇集方面發展，在新劇《模仿人生》中更有機會與久未拍劇的影后袁詠儀（靚靚）、視后江美儀、視帝張振朗及張曦雯等交手，絕對是獲益良多。

鄧伊婷身材出名火辣！（IG@irinateting）

經常在網上派福利圖！（IG@irinateting）

睇到網民熱血沸騰。（IG@irinateting）

日前，鄧伊婷出席新劇《模仿人生》煞科宴，不僅開心從總監製鍾澍佳手上抽中獎外，更難得與一眾台前幕後及好戲之人合作。她興奮分享道：「演員其中一有趣之處就是可以 #模仿人生，感恩可以模仿 #衛子宜 的人生，謝謝佳導抽獎更抽中我，lucky!!，謝謝呀細，沒騙我真的再有機會合作了，好開心跟文薏、欣、Man再一起開工！感覺很親切。」

鄧伊婷與總監製鍾澍佳合照。（IG@irinateting）

鄧伊婷開心從總監製鍾澍佳手上抽中獎。（IG@irinateting）

此外，鄧伊婷更分享了與江美儀、張曦雯、張振朗等演員的合照，其中與袁詠儀的合照更是攬到實，可見非常老友。鄧伊婷續言：「謝謝很照顧我們的靚靚姐，可以同你合作超夢幻。還有經常萬歲的女神Kelly（張曦雯），謝謝美女成員sss幾個月的陪伴和照顧，很開心跟你們在一起。謝謝劇組的每一位同事，都是缺一不可的。」

鄧伊婷曬與視后江美儀合照。（IG@irinateting）

與視帝張振朗合照。（IG@irinateting）

還有張曦雯和羅子溢。（IG@irinateting）

當然不少得劇中靈魂人物袁詠儀，兩人合照時攬到實。（IG@irinateting）

鄧伊婷曾以女子組合Super Gear成員出道，2021年正式簽約TVB旗下，曾參演《白色強人II》、《法證先鋒V》、《金宵大廈2》及《迷網》等劇集，其中憑處境劇《愛回家之開心速遞》飾演大小姐臨時秘書「Latte」而為人熟悉。早前她於IG分享與80年代性感女神夏文汐的合照，令網民愕然二人原來竟然是兩姑姪。另外，2021年鄧伊婷曾傳出獲神秘金主斥資百萬在紅隧口、銅鑼灣及將軍澳多個地方賣「廣告」谷人氣。對此她澄清是美容廣告。

鄧伊婷原來同80年代性感女神夏文汐係兩姑姪。（IG圖片）

鄧伊婷在紅隧口的廣告牌上完全沒有品牌名及任何宣傳字句，大大個人打橫瞓，除了名字外，仲有一個連結到fb嘅二維碼。（網上圖片）