無綫爆肌神顏小生被讚香港彭于晏 前度緋聞位位女神級追貼羅天宇
撰文：崔力生
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現年32歲的無綫上位小生朱敏瀚近年事業起飛，於2020年勇奪「飛躍進步男藝員」，翌年再奪「最佳男配角」，可見備受睇好。除了劇接劇外，其混血帥氣面孔，加上一身爆肌身形，深受網民喜愛。而他早前在剛播畢的劇集《痞子無間道》中，更憑飾演「慕容恭梓」一角，人氣再度攀升。
近日，有網民在社交平台分享在街上偶遇朱敏瀚，發文表示：「在Fineprint吃lunch，抬起頭就見到朱敏瀚在我面前經過電話都未來得切拿起就行過了。吃完野，見他過馬路，裡面影翻張相！」更大讚朱敏瀚「真人超級靚仔」。 照片中的朱敏瀚一身休閒打扮，身穿白色上衣搭配扯布褲及運動鞋，簡約有型。不過最吸睛的莫過於他結實的胸肌，即使穿著寬鬆上衣也遮不住健碩身材，非常吸睛，網民紛紛留言激讚：「香港彭于晏？」、「他真人比劇照更帥，白白的」。
朱敏瀚可謂由細靚到大，其母親是中英混血兒，他自細已經擁有精緻的五官。他5歲時曾參加TVB兒童節目舉辦的《仙履奇緣旅程大競賽》，奪得「最英俊王子大獎」，他因此而得到拍廣告及教育電視的機會。亦因此令他自小立志做演員，畢業後便投身電視圈，人生第一份工入TVB當藝人。
除了靚仔外，朱敏瀚異性緣亦甚佳，早前與港姐冠軍陳曉華的緋聞傳得熱烘烘，甚至傳到他們已訂婚期，後來兩人否認傳聞，齊稱目前事業為先。而朱敏瀚曾公開的兩段戀情，就有前華姐冠軍余思霆，可惜最後兩人因分隔異地，聚少離多而結束3年情；另一位則是已為人妻的蔣家旻。此外，朱敏瀚又曾與王灝兒（JW）傳緋聞，每位都是女神級，難怪網民笑指他幸福程度不輸好兄弟羅天宇。