友乜唔講得｜陶大宇親拆解三大網絡經典　揭自創掩額頭Meme圖原因

因無綫節目《歡樂今宵》結緣眨眼40載的阮兆祥、梅小惠、江欣燕，早前合作拍攝節目《友乜唔講得》，今晚播出的第八集嘉賓是無綫昔日當紅小生、有「師奶殺手」之稱的陶大宇。

陶大宇做嘉賓。

已有十五年沒有參演無綫劇集的大宇，近年依然是網絡人氣指標，除了經典「掩額頭」動作及「車匙（Jessie）」另類發音廣傳至今、大宇的「獨特歌喉」亦隨著《倒轉地球》遭熱議至今。大宇將在今集節目中逐一拆解創下的「網絡經典」，其中「掩額頭」動作的起源，是因為當年在劇集《心花放》的角色平平無奇，大宇於是自創小動作突出角色：「呢個我係刻意擺上去，等於賭神一偷雞就摸戒指一樣，又或者發哥以前嘅『係咁先』。因為劇入面個角色冇嘢做架，做啲嘢好濕碎，冇乜戲好演、冇性格，我就心諗不如加啲小動作，將我嘅喜怒哀樂都擺喺呢個動作度。」大宇說畢，還即場示範了「掩額頭」各種「情緒演繹」，當中包括「短速版」及「延長版」，相當爆笑。大宇又謂最難忘是，有一名有心網民，竟將他在劇集中第一集至三十集的掩頭面動作全數逐一cap下，令他嘆為觀止。

經典掩面動作。

經典掩面動作。

經典掩面動作。

大宇的演戲設計靈感來自發哥原來亦有原因，第十期藝訓班畢業的大宇，笑言當年上堂的教材，不是周潤發就是鄭裕玲：「嗰時啲教材全部係發哥嘟姐架，《上海灘》、《網中人》咁，所以嗰時洗晒腦架，個個同學都以為自己係鄭裕玲同周潤發。」他又謂當時很羨慕比自己早出道、而又已經備受力捧的「無綫五虎」，就連「登台最賺錢」的覺悟，也是源自五虎：「其實哩唱歌係為咗搵食架啫。嗰時好興登台，見到五虎登完台就換車好羨慕咯。所以做藝人個袋入面一定要袋住幾首歌，將來有機會時就有得用。」

好開心。

談到大宇歌喉備受爭議，梅小惠幫口謂：「佢每場show都好認真去唱架，佢係小事大做，大事更加落力嘅人。」大宇聞言和應謂：「其實我係賣力嘅，第一我收緊錢啦，我做事要對得住自己，就算下面點笑我、點挖苦我，甚至乎鍾意我都好，我都係要咁做架啦，你收得人錢又要hea住做，呢個唔係我咯。」談到唱歌，欣欣分享了一段因被噓匿入後台痛哭的往事，並透露當時全靠張學友安慰：「嗰時新秀出嚟做show，我因為隱形眼鏡乾係咁眨眼，人哋以為我姣婆呀！我就谷住泡淚入後台，好彩撞到學友，佢話：『姑娘仔，唔好喊啦，唔噓唔大架』。」

三位主持將大談第一次拍劇做主角嘅悲與喜。

至於第三個熱話傳說「車匙」，大宇除將親口拆解是「故意」還是「意外」，還會大談與女主角郭可盈的深厚緣份，以及拍攝《刑事偵緝檔案》的辛酸史。率性的大宇，還會大方分享母親「零壓力」的教育方法，如何令他能夠在娛樂圈中捱出頭來。至於每集都會「想當年」的三位主持，則會開心share首度擔正大旗做劇集主角的喜與悲。

三位主持將大談第一次拍劇做主角嘅悲與喜。

三位主持將大談第一次拍劇做主角嘅悲與喜。