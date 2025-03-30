中年好聲音3｜占士丁丁入14強　爆粉絲為見佢有呢個舉動：好瘋狂

《中年好聲音3》進入14強激戰，今晚（30/3）一集將有《中1》、《中2》生參戰助力與《中3》參賽者合唱。今日下午14強參賽者於商場亮相，其中最高分的6位更即場獻唱歌曲，觀眾都聽得十分陶醉。

占士丁丁入14強，恭喜晒！（梁碧玲 攝）

占士丁丁（Dan James）為14強之一，他接受《香港01》訪問時，坦言能夠參加《中年好聲音3》已經是他人生之中的高光時刻。他說：「每一日都好似發緊夢，我冇諗過會咁快，好瘋狂。八個月之前我冇諗過自己會入到14強，哈哈。我已經喺呢行16年，我相信我以往嘅努力就係為咗今日呢一刻。我覺得而家只係啱啱起步。」

占士丁丁直言好似發緊夢咁。（梁碧玲 攝）

他續說：「喺節目入面，我係唯一一個『鬼佬』，學唱廣東話歌會有好多不利，但係我每日都接受緊挑戰，我會盡我嘅全力做好。我感覺就好似你俾人迫埋牆角，你就要不斷去戰鬥勝利。而家呢一刻我就係為我嘅夢想而戰。」

占士丁丁表示唱廣東話歌有難度，但係會盡全力。（梁碧玲 攝）

占士丁丁唱Live都keep到水準。（梁碧玲 攝）

一個人從外地到港，他表示香港的粉絲很熱情，說：「我非常非常感謝粉絲對我嘅支持，佢哋真係好瘋狂，佢哋頭先同我講佢哋琴晚凌晨兩點半就嚟咗排隊，我真係唔敢相信。（有咩感覺？）好瘋狂。呢個就係點解我咁鍾意香港嘅原因。佢哋真係任何時候都咁支持我。」