東張西望｜天后奇怪男見到靚女會自摸下體　仲將疑似尿液倒喺街？

TVB節目《東張西望》今日（30日）講到一名男士騷擾途經的女士，更出言侮辱，但原來這位男士早已經在網上被網民談及，更直指早已報警，但可惜並沒有用。節目組跟蹤這名男士，發現這名男士除了騷擾女士外，原來更用迅雷不及的速度把各大便利店的物品成為囊中物。

節目組跟蹤這名男士，發現這名男士除了騷擾女士外，原來更用迅雷不及的速度把各大便利店的物品成為囊中物。(節目截圖)

一名男士騷擾途經的女士，更出言侮辱，但原來這位男士早已經在網上被網民談及，更直指早已報警，但可惜並沒有用。(節目截圖)

這位男士名叫「阿德」，平時多數活躍於港島東區，他時常拿著一個大環保袋出現於各大便利店，不過就多數空手而回。節目組跟蹤他多日，發現他有些小動作，就是邊走路頭會邊晃動，更會不時拉開衣領嗅自己的「體香」，令人不禁覺得他有點問題。便利店店員指他經常都是這樣，弄完一番後卻什麼都不買就離開，被問到是否偷竊時：「唔係，佢係咁㗎！佢喺隔離舖買㗎！」即使節目組已經通知店員他於舖中偷竊，店員都不以為言，皆因他的手速實在太快，連把物品放到他的大環保袋中都沒人見到。

這位男士名叫「阿德」，平時多數活躍於港島東區，他時常拿著一個大環保袋出現於各大便利店，不過就多數空手而回。(節目截圖)

節目組跟蹤他多日，發現他有些小動作，就是邊走路頭會邊晃動，更會不時拉開衣領嗅自己的「體香」。(節目截圖)

阿德見到節目組與店員談及到他，他馬上回來跟節目組「解釋」只是幫助整理好快到期的物品，他更向節目組晒出自己的個人資料，更指自己之前是做食檢。除了偷竊外，他更有驚人的行為，阿德每日都會由天后走到炮台山再走到北角街市，原來他會於這裡「開餐」，把戰利品吃光。而阿德最奇怪的行為就是拿了一瓶水進洗手間，出來時就變成了一瓶淡黃色的液體，之後他更把淡黃色液體倒在街上，附近的商販被問到有否罵他時，他們表示：「點敢話佢，話佢會鬧返去。我驚佢！好惡㗎！」

阿德見到節目組與店員談及到他，他馬上回來跟節目組「解釋」只是幫助整理好快到期的物品。(節目截圖)

阿德見到節目組與店員談及到他，他馬上回來跟節目組「解釋」只是幫助整理好快到期的物品。(節目截圖)

阿德最奇怪的行為就是拿了一瓶水進洗手間，出來時就變成了一瓶淡黃色的液體，之後他更把淡黃色液體倒在街上。(節目截圖)

阿德最奇怪的行為就是拿了一瓶水進洗手間，出來時就變成了一瓶淡黃色的液體，之後他更把淡黃色液體倒在街上。(節目截圖)

阿德的奇怪事除了偷竊及小便在水瓶外，更有一個看美女的習慣，看之外，他更會有所行動。阿德見到一位穿得比較性感的女生路經後，即時虎視眈眈，竟然伸手摸自己的下體，就尾隨著這位女生。女生好像發現有人尾隨著她，於是急步離開，阿德就馬上追上去，明天（31日）一集，《東張西望》將會播出阿德襲擊女生的過程。

阿德見到一位穿得比較性感的女生路經後，即時虎視眈眈，竟然伸手摸自己的下體。(節目截圖)

阿德見到一位穿得比較性感的女生路經後，即時虎視眈眈，竟然伸手摸自己的下體。(節目截圖)

阿德追住個女仔。(節目截圖)