女歌手講前男友唔認出軌怒斬6年情　帶埋個女仔一齊食飯勁核突

ViuTV選秀節目《全民造星4》出身的楊安妮（WinWin）去年與拍拖6年的男友黃家灝（KC）分手，有指因KC於日本學舞時與另一女子撻著，但WinWin一直被蒙在鼓裏，在不知情下更「三人行」到處吃喝玩樂。及後她發現KC出軌，怒斬6年情，被問到能否與其再見亦是朋友時，她只拋下一句︰「咁就睇緣份！」

WinWin、KC與友人組成「YAKINIKU」舞團，不時一齊拍MV、出國比賽。（IG圖片）

7月時，KC、WinWin同Kinari曾一齊在日本街頭拍片跳舞。

日前WinWin亮相「機動電視台」的節目《超杰出聊天室》做嘉賓，與超酸及阿杰聊天，而該集主題為「失戀篇」，雖然WinWin於節目中沒有公開提及前度的名字，但就內容而言，不少網民都猜到她所說的人就是前男友KC。WinWin表示經過這次失戀，已經得到教訓。

WinWin亮相「機動電視台」的節目《超杰出聊天室》做嘉賓。(節目截圖)

雖然WinWin於節目中沒有公開提及前度的名字，但就內容而言，不少網民都猜到她所說的人就是前男友KC。(節目截圖)

WinWin更講到當時三人一起吃飯的經過，被問到當時前度帶同女仔與她吃飯時她對此有沒有第六感？WinWin表示自己沒有：「冇㗎！即係我一直知佢有同一個女仔傾計，跟住仲要帶我去我最鍾意，我自己最鍾意嗰間餐廳度食飯！係好核突！」WinWin沒想到會這樣過份，她繼續說：「我發現一啲蛛絲馬跡，原來早幾個禮拜就類似一齊食飯，我哋三個一齊出去玩！跟住佢哋喺我面前facetime！（超酸︰其實佢哋係有嘢嘅？）係！」而令到WinWin覺得這樣深刻是因為當時前男友的處理手法。

WinWin更講到當時三人一起吃飯的經過。(節目截圖)

WinWin覺得這樣深刻是因為當時前男友的處理手法。(節目截圖)

WinWin指前男友不肯承認自己「出軌」，更指與WinWin有問題才導致分手，WinWin指他當時說：「係我哋之間有問題所以先分手，你唔好賴落我同個女仔度啦！」除此之外，有一句說話令WinWin都很深刻：「個女仔帶到畀我嘅開心，係你帶唔到！」此話一出就令超酸及阿杰嘩然。WinWin繼續指前男友對她的指責竟然是：「我哋已經冇以前細個一齊時咁好玩，佢話你個人愈來愈認真，個女仔好支持佢任何嘢。」

WinWin指前男友不肯承認自己「出軌」。(節目截圖)

WinWin指前男友對她的指責竟然是佢愈來愈認真。(節目截圖)

WinWin當下即時消失了一星期，這一星期中有3日3夜沒吃東西，而且會哭醒及尖叫醒，前男友亦沒有挽留她。而一個星期後WinWin再出現後，前男友竟然對她說：「其實你唔諗埋一邊嘅話，我哋係可以繼續做朋友個喎！你點解要咁唔開心啫！」前男友說出這句說話才令WinWin覺得最心寒。

WinWin當下即時消失了一星期，但前男友亦沒有挽留她。(節目截圖)

前男友說出可以繼續做朋友這句說話才令WinWin覺得最心寒。(節目截圖)

WinWin更指前男友覺得自己並沒有做錯，更理直氣壯要求與她做回朋友，連道歉的態度都很敷衍：「吓，咁係唔係我講咗對唔住，你就會原諒啊？咁對唔住囉！」阿杰氣到飆髒話：「佢真係痴X咗！」WinWin覺得整件事很震撼：「我個三觀被毀了！依家都仲嗱住嗱住！」她對前男友感到很失望，覺得他的處理問題方面很有問題，因為先搞清楚與她的關係再開始另一段感情，是不會發生這樣尷尬的場面。

WinWin更指前男友覺得自己並沒有做錯，更理直氣壯要求與她做回朋友，連道歉的態度都很敷衍。(節目截圖)