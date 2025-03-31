趙露思病後復工疑出現腦霧症狀　眼神渙散又爆喊身體狀況令人擔憂

內地人氣女星趙露思年初發長文證實患有抑鬱情緒病，還控訴遭到前老闆拳腳相向，拿走了巨額分手費才讓她離開，引起廣大關注。而歷經一段療養後，她的病情得以改善，還趁這段時間接拍公益性質綜藝節目《小小的勇氣》，近日該節目就正式開播，在最新一集中她疑出現腦霧反應症狀，突然眼神渙散又哭了出來，引來不少討論。

趙露思經過一段療養後，其病情已得以改善。（趙露思微博圖片）

遠赴山區進行探望及體驗生活的趙露思，與一位爺爺在閒聊交流時，爺爺就非常暖心地伸出手為她擋着太陽光，畫面非常有愛。然而，在事後採訪被問到與爺爺這一段互動時，她突然間出現眼神失焦渙散，眼珠游移亂飄，注意力不集中，好像突然沒有了這段記憶似的，接着她就表示：「我不知道」，隨後就哭了起來，這種狀態非常不尋常，令網民懷疑她是出現腦霧反應，而所謂的腦霧是會令患者記憶力減弱、邏輯思考能力降低等問題，再一次令大家關心她的身體狀況。

趙露思被指眼神失焦渙散。（微博圖片）

被指注意力不集中。（微博圖片）

《小小的勇氣》是一檔公益性質的綜藝節目，而趙露思是為了慈善不收片酬拍攝，在節目上不做預設，不定任務，由她自己去決定旅程，希望能夠真正實現身心上的輕裝上陣，開啟一場自我治癒的旅程，透過走訪不同地方與當地人交流、體現當地人文生活，感受人與人之間的最純樸的情感交流，獲得自我成長的力量。

爺爺為她擋光。（微博圖片）

趙露思哭了出來。（微博圖片）