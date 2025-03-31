劉穎鏇病人衫慶生「唔吉利」即脫？　預告「五大乾屍案」矚目驚心

無綫動作懸疑劇《奪命提示》本周重頭個案將會是「五大乾屍奇案」，除了乾屍的出場極盡視覺震撼，陳山聰、劉佩玥（Moon）、張振朗、劉穎鏇（Tiffany）、郭柏妍（Rosita）及丁子朗調查案件期間更會觸發大型混戰場面，除了有連場槍戰，六大主角還會使出「硬橋硬馬」真功夫「一打十」！

劉佩玥、劉穎鏇和郭柏妍三姊妹大被同眠。

本周重頭個案將會是「五大乾屍奇案」。

將會激戰連場，會有「一打十」場面？！

在被視為《奪命》姊妹作的《隱形戰隊》中，劉佩玥和劉穎鏇齊齊慘遭阮浩棕毒手一幕至今為人津津樂道，「雙劉 CP」因而成為網民至愛組合之一。如今「雙劉 CP」再度合作,網民自然期待新一輪火花；有見及此，劇組順應民意於日前發放劉佩玥為正日生日的劉穎鏇慶生的花絮片，片段除曝光了劉穎鏇活潑、少女心及貪靚一面，還有「雙劉 CP」大跳開心舞的搞笑珍貴 moment。

拍攝時適逢劉穎鏇正日生日。

劉佩玥、劉穎鏇被視為「雙劉 CP」。

劉佩玥、劉穎鏇延續《隱形戰隊》再度喺《奪命示提》合作。

劉佩玥、劉穎鏇被視為「雙劉 CP」。

劉佩玥讚鏇鏇創造經典：「第一次見到有女演員喺隧道入面換衫」。片段一開始是監製文偉鴻拿著寫著「Tiffany 生日快樂，大紅大紫」。蛋糕牌的birthday cake 接近劉穎鏇，豈料劉穎鏇第一個反應竟是撒嬌謂：「呀！我呢件病人服嚟！」盡顯貪靚一面。為了影靚相，劉穎鏇竟在隧道上演「換衫」及極速狂奔場面，混亂間上身病人服、下身皮短褲再配以毛巾拖鞋的造型煞是趣怪，Moon見狀亦忍不住打趣謂：「呢位少女係都唔要著病人衫！我第一次見到有女演員喺隧道入面換衫！」全程只懂傻笑的劉穎鏇，則依然堅持貪靚原則謂：「唔可以咁樣（著病人衫影靚相）架。」說畢還邊換衫邊與Moon大跳開心舞，萌到極點。而換完靚衫靚鞋的劉穎鏇，更開心地在隧道中又彈又跳，盡顯鏡頭背後活潑一面。

劉穎鏇見到蛋糕嘅第一個反應，最在意係自己着住件病人衫。

都有拍手慶祝。

但要影相就寧願除咗件病人衫。

劉穎鏇喺隧道上演「換衫」。

劉穎鏇喺隧道上演「換衫」。