GD開騷笑稱成了研究對象　否認是網癮少年：你們多給我點讚吧

GD相隔 8年再之舉行個人演唱會，世巡亦在5月起跑。（照片提供：Galaxy Corporation）

G-DRAGON時隔 8 年再次舉辦的大型個人演唱會，一連兩場《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN KOREA》日前在韓國高陽綜合運動場舉行，演唱會首日，由於天氣原因，入場時間延遲了30分鐘，到開場前，再因天氣惡化等原因，將出場時間延遲了40分鐘。

無人機砌出多組圖案，包括新專輯《Übermensch》封面。（照片提供：Galaxy Corporation）

G-DRAGON以《POWER》及《HOME SWEET HOME》開場，他之後表示：「好久不見，G-DRAGON回來了，時隔8年，你們今天準備好了嗎？」之後又為延遲開場道歉。整個演唱會，除有煙花配合外，GD更出動無人機，在夜空砌出首張solo專輯《HEARTBREAKER》的封面，再慢慢變成最今次演唱海報的模樣；而《HEARTBREAKER》的前奏部分，GD找來了韓國的Beatbox世界冠軍第三名WING負責，令不少歌迷猜測二人之後會否繼續有合作。

（照片提供：Galaxy Corporation）

而不時被指「細節到極致」的GD，在台上表示今次「回歸」後成了研究對象：「大眾比我自己還非常了解我，對我的每一個語氣、動作、每一句歌詞都進行了解讀，甚至是令人起雞皮的程度，很感謝比我解讀得更好。其實在這之中，我不清楚自己是不是想好再寫的詞，或者已經成了習慣，因為每次只要有想法，也一直在製造專輯，所以很多地方的確是我設計，但有些說『這個時候有了藍圖』，我是真的沒有，但看著看著又覺得好像不錯，就會點讚，我現在有很多喜歡的，可能是因為太想收到稱讚吧。」G-DRAGON 近年因不時點讚而引成討論，他指每一個讚都是自己出手，又解釋點讚沒有大家想像中花時間，但否認自己是網路成癮，又指社交平台沒有unlike功能，但即時不喜歡，自己也會點讚，最後更叫大叫給他多些點讚。

（照片提供：Galaxy Corporation）

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