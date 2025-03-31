63歲明星足球隊猛將腳底受傷堅持上場　大腿驚現一堆凸起球狀瘤？

現年63歲的黃日華是80年代無綫五虎將之一，憑演出《射鵰英雄傳》、《天龍八部》等經典古裝劇，至今在內地依然爆紅，每次隨明星足球隊在內地踢波都是最受球迷歡迎一位。日前明星足球隊在小紅書分享一段影片，見黃日華準備上場，有人為他在腳踝位置包紮，還赫然發現左邊大腿內側位置有多個疑似球狀的瘤凸起，情況令人擔心。

黃日華是80年代無綫五虎將之一，在內地勁受歡迎，大家都叫他做「靖哥哥」。（小紅書截圖）

黃日華圈中人緣亦好。（小紅書截圖）

影片可見，黃日華坐在更衣室的長椅上提起右腳，有人為他包紮腳踝，見黃日華的腳包到似「豬蹄」，面露痛苦表情，並以港式國語說：「還沒有好。」之後有人用廣東話問是否腳面受傷，黃日華手指指回答：「腳底呀。」不過，更令人關心其實是黃日華的左腳，見到大腿內側有多一粒一粒凸起的球狀瘤，估計是靜脈曲張所致。之後鏡頭一轉，見黃日華出場，笑住向在場球迷揮手；在球場上大展腳法，完全沒有受傷患影響。有網民感慨：「靖哥哥也老了」，也有人留言：「華哥注意身體哦，加油加油」！

出場前腳底極痛要包紮。（小紅書截圖）

左腳大腿內側有一堆凸起的疑似球狀瘤。（小紅書截圖）

狀甚痛苦。（小紅書截圖）

堅持上場。（小紅書截圖）

腳都未好番。（小紅書截圖）

黃日華向來有「噴火華」的稱號，前年11月他在內地村超比賽時，疑似在球場上公然踢對方球員，惹來不少網民炮轟無品；事隔數天黃日華拍片鞠躬道歉：「對不起，我錯了。」對方球員亦接受，事件才得以平息。

在場同球迷揮手。（小紅書截圖）

做領隊。（小紅書截圖）

腳法依然勁。（小紅書截圖）

似乎未有受傷患影響。（小紅書截圖）

似乎未有受傷患影響，大展腳法。（小紅書截圖）